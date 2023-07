La CUP diu que el preu d'ERC a la investidura de Sánchez fa tornar Catalunya a l'època de CiU

El referèndum com a "desbloqueig"

"Racisme institucional" a Ripoll

Lacreu que el preu que posaràper investir-continuar la negociació política, acabar amb el dèficit fiscal i culminar el traspàs de Rodalies- "fa retrocedir el país als temps de". El cap de llista dels anticapitalistes per Barcelona el 23-J,ha lamentat que en les tres condicions que va detallar el president de la Generalitat,, no hi consti l'aposta per autodeterminació. "El nostre país va canviar el 2017, va tastar la llibertat i aquest és el llindar a partir del qual s'ha de construir", ha dit aquest dijous en una roda de premsa a l'agència EFE.Botran també ha retret a ERC que s'estigui "desdibuixant l'horitzó" d'assolir una república catalana amb els pactes amb els socialistes, i ha defensat que la proposta dels anticapitalistes és un "independentisme ple de contingut". Tot i afirmar que hi ha negociacions "discretes" entre els grups independentistes per pactar una posició comuna al, el líder cupaire ha confirmat que desconeixia la proposta dels republicans i que se'n va assabentar pels mitjans de comunicació.De fet, Botran ha criticat el terme que va utilitzar ERC de "posar preu" a una investidura que revalidi un govern de coalició entre PSOE i Sumar. "No estem parlant d'una transacció comercial, sinó de", ha dit. En les converses entre formacions independentistes, la CUP va mantenir que la seva línia vermella continuava passant per demanar un referèndum d'autodeterminació. Per aquest motiu, la formació rebutja que ERC es conformi a continuar amb la"on ni tan sols s'ha permès parlar d'aquesta qüestió".A banda d'interpel·lar als republicans, els cupaires també han enviat un missatge a Junts de qui han assegurat que planteja el referèndum com una qüestió de "bloqueig". "Posar les urnes no és un crim, no volem bloquejar res sinó desbloquejar la sobirania del nostre país", ha dit la número 1 per Girona,Alhora, la diputada al Congrés ha afegit que si la Moncloa no aposta per un referèndum és que "no estan entenent res". "Han diagnosticat 85 vegades la mort del procés i aquest poble fa segles que hi ha un conflicte nacional. Ens preguntem si elestan disposats a regalar el país a l'extrema dreta abans que posar les urnes", ha reblat Vehí.La candidata a les comarques gironines ha remarcat que votar la CUPperquè van frec a frec les enquestes i ha defensat que el seu model està separat per un "abisme" amb el del partit d'extrema dreta.Precisament és en aquesta demarcació on s'ha viscut una situació polèmica per la decisió de l'Ajuntament d'anunciés a través de les xarxes socials que ha instat a l'expulsió d'un home d'origen marroquí que dormia al carrer i que, segons el consistori, ha manifestat a la Policia Local que estava al país en situació irregular.Vehí ha carregat contra el govern local tot afirmant que l'actuació és "detestable" i és "una mostra de racisme institucional claríssim". La líder cupaire ha criticat que Junts està fent "un paper inadmissible" per no permetre una moció de censura que "faci fora l'alcaldessa", Sílvia Orriols, que és "profundament racista i està generant pànic en la població".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola