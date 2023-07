Com evitar les picades de les paparres?

Com evitar la picada?

Dur roba adequada en les activitats en contacte amb la natura: màniga llarga i pantalons llargs, si pot ser de color clar perquè facilita la detecció de possibles paparres; s’han d’evitar les sandàlies i el calçat obert i portar sempre sabata tancada i mitjons que cobreixin la part inferior dels pantalons.

Utilitzar repel·lents específics seguint les indicacions sanitàries i mèdiques.

Caminar pel mig dels camins i evitar el contacte amb zones de vegetació densa, herba alta i fullaraca.

Revisar periòdicament la roba, l’equipament i el cos (cap, coll, plecs corporals, melic, etc.).

Revisar les mascotes i dur-les a terme els tractaments veterinaris antiparasitaris pertinents.

Rentar la roba amb aigua calenta (amb aigua freda o temperatura mitjana no n’hi ha prou per matar-les).

Amb la calor arriba també el pic més alt de les. Es tracten d'unsque acostumen a afectar les, però que també poden saltar als éssers. N'hi ha de diferents tipus però totes s'alimenten de la sang de l’animal parasitat.Cal destacar que les paparres fixades al cos no acostumen a causar dolor i la picada no deixa greus danys més enllà d'unaNo obstant això, aquests insectes podrien ser hostes d'infeccions i patògens que, per precaució, seria bo evitar.

