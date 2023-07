Així serà la gira del Barça pels Estats Units: recorregut, partits i jugadors desplaçats

Parades i partits de la gira "Barça on tour"



La convocatòria de Xavi

Porters: Ter Stegen, Iñaki Peña i Astralaga.

Ter Stegen, Iñaki Peña i Astralaga. Defenses: Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Koundé, Eric Garcia, Iñigo Martínez, Lenglet, Mika Faye, Valle i Julian Araujo.

Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Koundé, Eric Garcia, Iñigo Martínez, Lenglet, Mika Faye, Valle i Julian Araujo. Migcampistes: Oriol Romeu, Pedri, Kessie, Sergi Roberto, De Jong, Gündogan, Gavi, Casadó, Fermín i Aleix Garrido.

Oriol Romeu, Pedri, Kessie, Sergi Roberto, De Jong, Gündogan, Gavi, Casadó, Fermín i Aleix Garrido. Davanters: Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal i Ez Abde.

Elja està "" aquest dijous. El primer equip masculí de futbol viatja alsper a realitzar la gira d'estiu que ha de preparar els deper afrontar una temporada exigent i amb l'expectativa de títols. El país nord-americà està abraçant el futbol amb força els darrers anys, amb l'organització conjunta amb Mèxic i Canadà deli la incorporació d'estrelles mundials coma laSi la pretemporada de la temporada passada va recórrer la costa est, enguany toca viatjar a la, on els blaugranes visitaran les ciutats californianes de, abans de marxar a(Texas) i acabar a(Nevada). En aquestes localitzacions, el Barça disputaràcontra quatre grans equips d'Europa.El debut de l'equip serà al Levi's Stadium de Santa Clara el 22 de juliol, quan s'enfrontarà a lade Turí. Només finalitzar el partit, els jugadors volaran cap a Los Angeles per jugar contra l'anglès al SoFi Stadium d'Inglewood el dia 26. El clàssic contra eles disputarà a Dallas el 29 de juliol, al majestuós At&T Stadium dels Dallas Cowboys de l'NFL, amb capacitat per a 80.000 espectadors. Finalment, el Barça tancarà la gira a Las Vegas amb un partit contra ela l'Allegiant Stadium l'1 d'agost.Xavi entén la gira com quelcom més que una simple font d'ingressos per al club i ha estat molt insistent amb Joan Laporta per poder tenir a disposició seva tots els jugadors destinats a plasmar el seu projecte a la gespa. Per això, el tècnic de Terrassa va fer accelerar la incorporació d'i ha deixat a terra jugadors com. Així doncs, els convocats són:

