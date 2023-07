L'intenten apunyalar després de cridar «feixistes fora» a tocar d'una paradeta de Vox a Terrassa

Enrenou aquest matí a la Rambla d'Ègara, en ple centre de Terrassa. La Policia Municipal hauna persona que haSegons els testimonis, una persona ha cridati una altra ha tret una navalla i l'ha perseguit, sense èxit.Els agents han detingut l'agressor per uni estan investigant els fets. Des del col·lectiu Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) han denunciat els fets i que es tractava d'undel partit de Santiago Abascal. També han informat que l'agredit presentarà denúncia.No obstant això, fonts de Vox han confirmat al Diari de Terrassa que la persona amb la navalla no formava part de la carpa de Vox ni n'és militant, i que es trobavaa la paradeta del partit d'extrema dreta.Amb tot, s'ha convocat una concentració per aquest dijous mateix a les 20 h davant de l'Ajuntament egarenc, al Raval de MontserratDes del passat 17 de juny, a l'Ajuntament de Terrassa, el partit d'extrema dreta té representació amb Vox va obtenir el 10,49% dels vots (8.380) en els comicis municipals del 28 de maig.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola