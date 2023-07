Els candidats ens expliquen a què dediquen l'oci... i et diem com són

La determinació cultural de Gabriel Rufián

Els dos barrets de Meritxell Batet: el de política i el de mare

Míriam Nogueras, roda el món i torna al... 2002?

Aina Vidal, sàtira i vinyetes vintage

Nacho Martín Blanco, un polític mai descansa

Albert Botran, prescriptor sincer

Durant aquesta campanya hem conegut les propostes i idees dels, gràcies a les entrevistes que els hem fet, els mítings a què hem fet acte de presència i els famosos tests de Nació. Com són, però, a nivell personal, segons els seus? Ho hem analitzat aa partir de cinc elements: un llibre, una sèrie, una cançó, una pel·lícula i un bar de la ciutat.«Hi ha una cosa que em fa respectar totes les tries culturals que ha fet el líder d'ERC i és que les ha escollit amb determinació, de totes en fa una aposta segura i això diu molt»«No és d’estranyar que totes les apostes culturals de la candidata del PSC estiguin fetes amb un dels seus dos barrets principals: el de política i el de mare»«Ja sap greu que els referents catalans que hagi triat siguin de fa més de 15 anys, ara que tenim un teixit creatiu potent al país»«Una cosa que sorprèn és que ha estat la primera candidata a apostar pel cinema d’animació i per les novel·les gràfiques, dues disciplines que sovint s’han de reivindicar com a propostes per adults»«No sé si ell o algú de l’equip de comunicació ha volgut que tornem a tenir clar que els membres del partit són liberals, que no descansen mai d’estar connectats amb la política, fins i tot quan consumeixen entreteniment»«Les respostes que ha donat el candidat de la CUP em ressonen tan sinceres que me’l fan veure com un ciutadà més que no pas com un polític»

