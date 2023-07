La Universitat Autònoma de Barcelona (), l'empresa Alàbriga S'Agaró S.L. i l'Institut del Patrimoni Culinari Català han signat aquest dimecres un conveni per establir laUn acord pioner, ja que es tracta de laen aquest àmbit amb l'objectiu de l'estudi, el coneixement i la recerca dels mecanismes que influeixen en la. Aquesta matèria és una iniciativa del catedràtic de l'Àrea de Psiquiatria del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal de la UAB i director del mateix departament,Un altre dels objectius és analitzar les. Una de les línies d'investigació serà com el cervell influeix en la percepció i el gaudi a l'hora de menjar, des d'un enfocament que inclou disciplines com la salut, la neurociència cognitiva, la psicologia, el màrqueting i el disseny.La voluntat és aplicar els coneixements a dues àrees, les ciències de la salut en totes les seves vessants i les ciències de l'alimentació, amb un estudi que va des de les propietats dels aliments fins a la seva transformació en consum. S'espera crear, entre d'altres, unaque influeixin més sobre l'estructura i activitat funcional del cervell que ajudi a, i fins i tot revertir,La Càtedra de Neurogastronomia – Universitat Autònoma de Barcelona també durà a terme cursos de màster per a professionals de la restauració, de la indústria alimentària i professions vinculades amb l'alimentació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola