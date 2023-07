Què és el botulisme, el nou brot amb diversos ingressats a l'UCI a l'Estat

Què és el botulisme?

Una truita de supermercat ha provocat un brot de botulisme a l'Estat amb set persones afectades, dues de les quals han hagut d'ingressar a lai s'investiga si una tercera també ho hauria fet per aquest motiu. Fins i tot, l'va emetre unaaquest dimarts i el producte es va retirar de manera cautelar. Però, què és el botulisme, quins símptomes té i quin perill suposa?

Tal com descriu el Departament de Salut, el botulisme és una malaltia "poc freqüent però greu" -pot arribar a ser mortal-, causada per la toxina botulínica, un dels tòxics naturals més potents, produïda pel bacteri Clostridium botulinum. Aquest microorganisme forma espores que es troben difoses en el medi ambient, però només es multiplica i produeix toxina en unes condicions específiques, com l’absència d’oxigen i alcalinitat en els aliments, en ferides contaminades i en l’intestí d’infants i adults per immaduresa o alteració de la flora intestinal. Hi ha set formes diferents de toxina botulínica identificades amb les lletres de la A a la G; els tipus A, B, E, i de vegades F, que poden produir botulisme humà.

Quins són els seus símptomes?

És una malaltia greu?

Les condicions esmentades perquè proliferi la toxina que provoca el botulisme es dona encom les verdures en conserva, la carn i el peix curats, el peix cru o fumat, la mel o el xarop de blat de moro, les patates al forn cuinades amb paper de plata, el suc de pastanaga i l'all picat conservat en oli, com recull Mediline Plus.Els símptomes després de la ingesta tarden a aparèixer. Destaquen la fatiga, la sensació de debilitat i el vertigen, tot i que també és freqüent experimentar sequedat a la boca, dificultats per empassar i parlar, i visió borrosa. En els casos més greus, tot això va acompanyat de problemes intestinals, vòmits, diarrea, restrenyiment i distensió abdominal.El botulisme és una, amb una, i en la qual és vital un diagnòstic precoç. A més, eli elespanyol la inclouen com una, ja que hi ha perill d'epidèmia. Per això, els metges han de notificar els casos als serveis de vigilància epidemiològica i cal rastrejar-ne l'origen per retirar els productes del mercat.

