Aquesta és la guerra més curta de la història

Disputa per mar i terra

127 anys després

Exactament. Aquesta és la durada de la, la que va enfrontari elel. Res a veure amb la que actualment es viu a Ucraïna, que fa més d'un any que va començar i, de moment, ningú no en veu el final. En el cas de la guerra entre Zanzíbar i el Regne Unit, però, la disputa va sorgir arran d'uni, malgrat la brevetat, va causar més deentre morts i ferits en el, enfront de nomésen elTot va començar quan dos dies abans, el, va morir de manera sobtada, el sultà que governava l'illa i havia cooperat voluntàriament amb l'administració colonial britànica. Com que el poder es va quedar orfe,, de només 29 anys i nebot del governador difunt, va aprofitar l'ocasió per proclamar un cop d'estat per així governar, ja que considerava que li corresponia el lloc.El Regne Unit, però, ja tenia una altra proposta de candidat:. De fet, Zanzíbar no podia triar cap sultà nou sense l'autorització del cònsol britànic, segons un tractat signat el 1886 que donava aquest privilegi a l'imperi britànic. Cal recordar que l'illa s'havia independitzat eldel, però, tot i això, continuava tenint una gran influència britànica. Finalment, el, quatre anys després del tractat, es va convertir oficialment en, quan el sultàva demanar ajuda a la reinaper la gran pressió d'Així doncs, Londres —que tenia clar qui havia de governar a l'illa— va ordenar aque abdiqués. Evidentment, però, ell no en va fer cas i ja havia ocupat amb les seves tropes el palau del sultà. I, per si no n'hi havia prou, també haviai hi havia, amb unesentre civils, guàrdies, treballadors i esclaus, a més d'una. Per mar, va desplegar elde l'anterior sultà i. L', però, no es va quedar de braços plegats i va respondre al cop d'estat amb la mobilització de, tant de la flota reial britànica com de les marines reials. Per tant, l'del Regne Unit no va servir de res i així és com es va originar la disputa.L'enfrontament va començar a lesi, al cap de—hi ha fonts que diuen que van ser—, s'havia acabat l'únicque hi va haver en aquesta guerra i que va. Barghash es va quedar sense reforços i amb el palau a trossos, de manera que es va haver de rendir. Fins i tot es va haver d'—Anglaterra i Alemanya estaven enfrontades per la pugna colonial al continent africà—, on va aconseguir l'asil polític per després exiliar-se a. El Regne Unit, en canvi, se'n van sortir amb la seva: Hamud ibn Mohammed va acabar governant, però elseren els que realment tenien. De fet, Zanzíbar no es va poderdel Regne Unit fins alActualment, l'illa de Zanzíbar, a l', pertany ai és l'illa més gran d'aquesta regió insular. Els últims anys s'ha fet famosa per les sevesi el seu. En definitiva, s'ha convertit en una de les

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola