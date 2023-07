Feijóo modificarà la llei electoral per impedir eleccions a l'estiu si és president

Alberto Núñez Feijóo ha anunciat aquest dijous, en un míting a València, que si és president, proposarà una modificació de la llei electoral perquè no es puguin celebrar eleccions els mesos de juliol i agost, tret de circumstàncies excepcionals. Ha estat el principal anunci que ha fet en el míting, on ha criticat la dificultat de fer campanya sota una onada de calor. Un fet, segons ell, buscat per Pedro Sánchez. "Vivim en un canvi climàtic", ha afegit, i celebrar les eleccions el juliol "no és raonable".



El líder del PP, ha qualificat el debat celebrat dimecres entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz i Santiago Abascal de "debat de candidats a líders de l'oposició". "Jo no sé qui serà el líder de l'¡oposició però estarà entre ells", ha dit. D'aquesta manera ha menystingut l'impacte que hagi pogut tenir l'encontre de Sánchez, Díaz i Abascal en la campanya i el fet de la seva absència.



"València et farà president"

Núñez Feijóo ha reclamat durant la seva intervenció que cal convèncer els indecisos d'aquí a la fi de campanya. Ho ha dit en una de les places fortes conquerides pel PP a les eleccions del 28-M, quan els conservadors es van fer amb el govern valencià i els ajuntaments de València, Castelló i Alacant. "La Comunitat Valenciana no pot perdre aquestes eleccions", ha dit. Els missatges entorn el concepte dehan estat constants i explícits, dirigits tant als votants de Vox com als exvotants socialistes que puguin dubtar de votar el PP.Feijóo ha afirmat que la tasca del PP, si arriba a la Moncloa, serà la "reconstrucció" econòmica i social d'Espanya. Ha criticat Pedro Sánchez per "haver trencat tots els consensos polítics, també en política internacional". Ha assegurat que si Sánchez ha donat a ERC "tot el que li ha demanat, sent el PSOE la primera força què li exigiran si no és ni primera força". Ha explicat que Bildu i ERC van junts en coalició al Senat i en el seu programa es parla de celebrar unel mateix dia. "Els aliats de Sánchez pujaran la seva aposta" si l'actual president continua a la Moncloa., ha proclamat.El míting l'han iniciat el nou president valencià,, candidat per València. "València et farà president del govern", ha dit en l'inici del míting Esteban González Pons. Ha explicat el problema del, on han mort diverses persones i es reclama de fa temps el soterrament de les vies. González Pons ha assegurat que van demanar una entrevista amb la ministra de Transports després de l'última mort, l'abril passat, però no els va rebre. I poc després, l'executiu de Pedro Sánchez va aprovar una partida de 435 milions per dos soterraments a Montcada i Reixac.Tot seguit, ha dit que no qüestionen la necessitat d'aquesta obra però que com a mínim demanaven que se'ls expliqués. Ha presentat el fet com "la metàfora del sanchisme amb València: ignorància, menyspreu i ruïna". González Pons s'ha referit a Feijóo com el president que

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola