Paco Plaza inaugurarà el Festival de Sitges 2023 de la mà de Netflix

Les primeres pel·lícules confirmades per a Sitges 2023

És temps d'estiu, és temps d'escalfar motors per alLa mostra de cinema fantàstic, animació i terror més important de Catalunya ha presentat aquest dijous al matí les primeres grans novetats de l'edició d'enguany. Encara que una primera versió del cartell es va presentar al, la direcció del festival ha incidit en les diverses opcions que té sobre la taula.Tot i això, els títols de cinema han estat els protagonistes. "És un any molt ambiciós, tenim moltes pel·lícules", ha anunciatinaugurarà la 56a edició del Festival de Sitges amb la pel·lícula, la preqüela del seu anterior èxit,. Aterrarà de la mà de Netflix, que anys després torna a formar part de la inauguració de Sitges En una primera presentació des de la Fàbrica Moritz de Barcelona, la directora de la Fundació del Festival de Sitges,a, ha posat èmfasi en, amb produccions catalanes, espanyoles i de la resta del món com a protagonistes. Un dels fets més destacats que pot tenir ingerència en el Festival de Sitges del 2023 és la vaga de guionistes i actors de Hollywood Sala ha assegurat que no tindrà un impacte molt gran en el certamen, però que, evidentment "hi ha noms sobre la taula que es veuran afectats". "Comprenem perfectament l'aturada", ha reblat,Esperem que se solucioni en favor de tots, tenint en compte els drets i les reivindicacions dels actors i guionistes", ha assegurat.Sala i Garcia han anunciat que les produccions catalanes i espanyoles tindran un paper molt important en l'edició d'enguany del festival. A part de la inaugural de Plaza, Sitges gaudirà de dos altres grans noms masculins del panorama estatal:, que presentarà el seu film d'animació; i, que mostrarà al món la segona temporada de, ambi la incorporació dePerò un altre dels noms destacats de la filmografia estatal serà el d'una dona,. Després de l'èxit de la seva òpera prima,, aterrarà a Sitges amb, un drama sobrenatural protagonitzat per. Una altra de les novetats és la que portaràamb una comèdia de terror:. Els protagonistes, sonats humoristes i coneguts per tothom:. La direcció anirà a càrrec deI una altra plataforma també donarà el tret de sortida a una de les seves novetats serièfiles., d', veurà la llum al Festival de Sitges en forma de thriller sobrenatural en un escenari andalús. El segon país que tindrà més protagonisme en aquesta 56a edició serà, amb una bateria de produccions avançades aquest mateix dijous a la Fàbrica Mòritz.

