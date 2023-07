Ana Rosa converteix Telecinco en la FOX News

ANA ROSA Y EL VOTO POR CORREO



"Todo se ha hecho para no facilitar el voto"



Este es el respeto por la democracia y los compañeros de @Correos



TRUMP Y BOLSONARO...Sois unos pobres aprendices pic.twitter.com/Ohx3NML7b6 — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 19, 2023

#LaNoche24h

Esto de Xabier Fortes al sinvergüenza del PP, Esteban González Pons: pic.twitter.com/OZ2xQdflKq — Black (@Black_StrobeS) July 18, 2023

Ana Rosa Quintana se está cargando la imagen de Telecinco y así lo demuestra su fuga de audiencia



Este editorial sobre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz es un muestra de que su periodismo es partidista total #DebateFinalRTVEpic.twitter.com/x60be7Wnir — telemagazine (@telemgzn) July 20, 2023

Després d'una setmana i mitja absent als matins de Telecinco,va tornar aquest dimecres del seuper encarar la recta final del 23-J amb lesi més combativa que mai.Al més pur estil de la, Quintana va donar corda a lasobre una possible. “Vaja, que tot s'ha fet per a no facilitar el vot”, va sentenciar la comunicadora sense cap pudor al seu editorial. Una afirmació sense cap base real i que manté massa semblances amb el relat creat perals EUA després de perdre les eleccions i que va acabar derivant en l'ocupació del Congrés.Unes hores més tard, TVE va celebrar el seu debat final a tres , que hauria d’haver estat a quatre si no fos perquè el candidat del PP havia rebutjat participar-hi argumentant “manca de neutralitat”. Tant és així, que el popular Esteban González Pons va arribar a acusar la cadena pública de comportar-se com un partit polític. “. Espero que l'endemà dimiteixin els dirigents d'aquest partit, com es fa en tots els partits quan perden les eleccions a les quals es presenten”, va assegurar a través d’una piulada, molt dura contra TVE:, va sentenciar., encarregat de conduir el debat a tres i molt aplaudit pel seu paper com a moderador al debat a set, li va respondre des del seu programa al canal 24h: “No crec que sigui molt recomanable per a un polític no veure una televisió amb la transcendència de TVE. No som cap partit polític.”.El de la pública també va aprofitar el seu parlament per aplaudir la feina de la seva companya deque va deixar en evidència les mentides de Feijóo: “A vegades l’encertem, i a vegades ens equivoquem. Avui en concret, la nostra: un polític ha dit dades falses i ella els hi ha rebatut amb absoluta serenitat”.Com va quedar palès, una cosa és t’entrevisti Pablo Motos o Ana Rosa; i l’altra, que ho faci una professional independent amb tota la informació. Potser per aquest motiu, la de Telecinco ha aparegut aquest dijousamb dures crítiques al debat de TVE. “Quin debat?”, s’ha preguntat. “No es va moure ni un sol vot. Si de cas un 1 o 2 diputats del PSOE a Sumar.ensenyant les fotos al cosí Abascal espatllat de tant sucre”, ha afegit.S’imaginen que això ho hagués dit una presentadora de TV3? Però és clar, com que Telecinco és una cadena privada, la JEC seguirà retirant les estelades de les rotondes dels municipis catalans. Ara

