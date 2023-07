Detinguts 13 boixos nois per l'atac a ultres de l'Osasuna abans del partit del Barça a Pamplona

La Policia Nacional espanyola ha detingut 13 integrants dels Boixos Nois per l'assalt a un bar de Pamplona i l'agressió de diversos seguidors de l'Osasuna abans del partit de lliga contra el Barça el novembre passat. A més de causar nombroses destrosses amb pals de fusta, barres de ferro i bengales, van agredir diversos clients i van provocar lesions de gravetat a algun d'ells.



Els arrestats a Alacant, Barcelona, La Rioja i València pertanyen als Casuals, la facció més radical i violenta dels Boixos Nois, i l'establiment hostaler serveix com a punt de trobada del grup ultra de l'Osasuna Indar Gorri. Les detencions a l'àrea de Barcelona es van fer la setmana passada a la capital catalana, el Prat de Llobregat, Molins de Rei i Santa Perpètua de Mogoda; i a tots se'ls acusa dels delictes de pertinença a grup criminal, lesions, danys, desordres públics i odi.

Durant la investigació, els agents han comprovatde l'atac violent. Segons els investigadors, els dos grups esmentats es caracteritzen per ser dei per professar-se un gran odi entre ells. En aquest sentit, les investigacions han determinat que la motivació real ve justificada per raons ideològiques, emparant-se en l'aparador de l'esport com a excusa per dur a terme conductes extremadament violentes, amb risc per a la vida de les persones, amb resultat de danys als béns i alteració de l'ordre públic. Ambdós grups destaquen, també, per haver-se vist involucrats en els últims mesos en diversosamb què mantenen enemistats esportives i ideològiques, moltes vegades causant lesions o danys de consideració.L'operació ha estat desenvolupada per agents de la Comissaria General d'Informació i les Brigades Provincials d'Informació de Pamplona, Alacant, Barcelona, Logronyo i València, sota la direcció de la titular del, i els investigadorsen els pròxims dies. La Comissaria General d'Informació, en coordinació amb les seves Brigades desplegades per tot el territori, han desenvolupat múltiples investigacions a tot l'Estat que s'han saldat amb 95 detinguts la darrera temporada de les diferents categories del futbol espanyol.

