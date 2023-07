Per accedir a cadascun dels articles, cal clicar sobre el símbol corresponent per fixar el núvol i, llavors, clicar al seu titular.

Aquestse celebren els comicis espanyols per decidir qui ostentarà la Moncloa els pròxims anys. Després de les eleccions municipals del maig, Pedro Sánchez, va avançar la contesa electoral i ara és el torn de la ciutadania per escollir quins lideratges volen al capdavant del Congrés i el Senat.A Catalunya hi ha molts territoris pendents de tirar endavant projectes i infraestructures promeses i acordades per l'executiu de Sánchez. Ara, en funció de qui acabi governant pot ser que tirin endavant, o que quedin en paper mullat com ara les millores ao al. O fins i tot, que tornin a estar a l'agenda opcions que es pensaven enterrades com elEn el següentes pot consultar tot allò què hi ha en joc en algunes zones del país resumides pels redactors de les edicions locals de. El mapa permet fer zoom per seleccionar les zones. I per accedir a cadascun dels articles, cal clicar sobre el punxó corresponent per fixar el núvol i, llavors, clicar al seu titular.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola