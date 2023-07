Dues persones ingressen a l'UCI per botulisme després de consumir una truita de supermercat

Una truita de supermercat ha provocat unamb set persones afectades, dues de les quals han hagut d'ingressar a la. Es tracta de la, de la cadena de supermercats, que no opera a Catalunya, però sí a la majoria de territoris espanyols. El fabricant, però, és la companyiaEls dos casos confirmats pelsón a, on dues persones de 49 i 50 anys han hagut de rebre tractament a l'UCI. An'hi ha una altra que també ha ingressat a l'UCI i s'està treballant per acabar de confirmar-ne la causa. A aquests, cal sumar-ne dues més a la capital de l'Estat, una altra ai una aL'va emetre unaaquest dimarts per aquest producte, que es va retirar de manera cautelar en la modalitat amb ceba i sense ceba. Tanmateix, donades les circumstàncies de calor i les onades d'altes temperatures que estem vivint aquest estiu, els experts assenyalen que productes com les truites precuinades necessiten una atenció especial, ja que contenen ou i una mala conservació pot provocar infeccions com salmonel·la.

