Descobreixen un metall autoreparable que aconsegueix que les màquines s'arreglin soles

que significaria untecnològic important. Investigadors dels Laboratoris Nacionals Sandia i de la Universitat A&M de Texas, als, han aconseguit observar per primera vegada un. Si s'aprofita, el fenomen recentment descobert podria donar lloc algun dia afent-los més segurs i duradors, segons publiquen en la revista Nature.Els científics han observat comtrossos de metall i, després, aquests es tornen a unir"Va ser absolutament sorprenent veure-ho de primera mà", apunta, un científic de materials de Sandia.afirma el científic.Les màquines esi acaben-se a causa del mal per fatiga. La tensió o el moviment repetidament provoca la formació d'esquerdes microscòpiques. Amb el temps, aquestes creixen i s'extenen fins que tota la màquina es trenca. Laque l'equip d'investigació han vist desaparèixxer era una d'aquestes

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola