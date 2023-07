Una influencer ridiculitza el català: «És més difícil que el xinès, sembla un jeroglífic»

Nou episodi de catalanofòbia a les xarxes socials. La influencer andalusaha fet bulliramb un vídeo en què relata la seva experiència en un supermercat de Catalunya. Una experiència que descriu com "". La creadora de contingut va quedar estorada quan va repassar el tiquet en què posava productes com "" -petits cogombres-, o "" -patates de blat de moro-.", recorda abans de queixar-se que" i que li feia la impressió que estava llegint quelcom "". Amb tot, la tiktoker diu que van arribar a pensar que els havien donat un rebut equivocat i que no es corresponia amb els articles que havien adquirit. "Tres gels? Qui ha comprat gel de dutxa?", es va preguntar. Més tard va poder entendre que es tractava de tres bosses de gel.El vídeo no ha estat ben rebut per part de l'audiència, que ha denunciat que és ple d'afirmacions catalanòfobes i ridiculitza la llengua. "", ha comentat un usuari. @marilarat fa contingut d'humor i acumula 1,5 milions a TikTok i 77.000 més a Instagram.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola