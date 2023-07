Un jutge d'Esplugues investiga Shakira per dos nous delictes fiscals

Nova causa judicial contra. El jutjat d'instrucció número 2 d'investiga la cantant colombiana arran d'una querella presentada per lade Barcelona per dos nous delictes fiscals. En concret, s'investiga un delicte contra laper l'i l'de l'exercici 2018, tal com ha avançat Vozpópuli i ha pogut confirmar Nació.Cal recordar que, en paral·lel, Shakira ja té pendent un judici. L'artista haurà de seure al banc dels acusats després que la jutgessa l'hagi enviat de manera definitiva a judici per sis delictes contra la hisenda pública. Tots aquests s'haurien produït, amb evasió d'impostos de patrimoni i de l'IRPF. Encara no hi ha data per a la celebració del judici, on serà acusada per l', lai laLa Fiscalia demana fins a, sumada a una multa de 23,8 milions d'euros. Shakira, que ja ha retornata la hisenda pública a través de diversos paradisos fiscals, va rebutjar arribar a un acord per rebaixar la pena . L'equip legal i la mateixa cantant colombiana van assegurar l'any passat, quan van rebutjar el pacte, que els seus drets "han estat atropellats de manera reiterada".També se li demana a Shakira fins a 23,7 milions d'euros de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. El ministeri públicper viure amb Gerard Piqué. Shakira va descartar el pacte al·legant que era "abusiu", que es considera innocent i que ja ha pagat més de 17 milions d'euros a hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal.

