Una presó flotant pels migrants que arribin en situació irregular. Aquesta és la mesura que elha impulsat com a part de la nova llei d'estrangeria , que ha aixecat polseguera per part dels moviments socials, la Cambra dels Lords i fins i tot l'. Tot i l'oposició, la contractació del, amb capacitat per acollir 506 persones, ja ha arribat a la costa britànica. Des de dijous passat està atracada a l', a l'espera que el mes vinent hi arribin els primers 50 refugiats homes, segons les previsions de l'executiu britànic.La barcassa abaratirà el cost d'allotjament dels migrants -la majoria supervivents de la travessia del- que tinguin unaen marxa. Fins ara, s'estaven en hotels. L'executiu demanté que el Bibby Stockholm acollirà. El projecte contempla estades d'entre tres i sis mesos i des del Regne Unit es defensa que no es retindran els migrants: podran arribar-se fins a, i posaran autobusos a disposició dels residents. En tot cas,cada cop que abandonin la nau.Els migrants que siguin redirigits al Bibby Stockholm es distribuiran en. El vaixell, que des dels moviments socials s'ha rebatejat com a "presó flotant" es va construir el 1976 i en, com ara farà al Regne Unit. Durant els anys 90 es va provar amentre que el 2008 la ciutat neerlandesa detambé va contractar-ne els serveis. Aquest tipus d'allotjament ha posat en alerta l, que considera que aquest tipus de pràctiques tenen un "afecte advers" en la protecció de la seguretat dels migrants.Després delque el Regne Unit va tenir, amb la renúncia de la posterior dimissió al cap de 45 dies de la seva successora, Liz Truss , el nou primer ministre Britànic, Rishi Sunak, ha articulat un discurs dur en contra de la immigració irregular com a boc expiatori. Al Regne Unit, actualment hi ha més de 160.000 migrants pendents de la petició d'asil.

