Almenys dos morts en un tiroteig a Auckland, poques hores abans que comenci el Mundial femení de futbol

No security concerns ahead of opening FIFA Women’s World Cup™ match https://t.co/gQxMQQjZeM pic.twitter.com/oceSjR8Y36 — FIFA Media (@fifamedia) July 20, 2023

quan falten poques hores perquè allà comenci el Mundial femení de futbol. Almenys tres persones han mort per ferides de bala i sis més han quedat ferides. Segons informen els mitjans locals, l'incident va començar a, una zona molt propera on es troben els aficionats de les seleccions que veuran els partits de la copa mundial aquestes pròximes setmanes.El tiroteig. L'autor del tiroteig ha accedit a un edifici d'oficines amb una arma de foc i ha començat a disparar. El primer ministre Chris Hipkins ha assegurat que la situació està sota control a aquestes hores de dijous i que el torneig "no corre perill".Segons la policia d'Auckland, el pistolerAfirmen que "no hi ha cap perill vigent per a la seguretat nacional" i descarten un atemptat terrorista deliberat.on també participa la selecció espanyola amb una important delegació catalana,hores després del tiroteig, ha assegurat que "manté la seguretat dels aficionats" durant la celebració de la competició internacional.precedents.

