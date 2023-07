Un dels trets diferencials de lesha sigut la gran quantitat de ciutadans que han. Aquest mateix dijous és l'per a què totes aquestes persones dipositin el seu vot a. La companyia postal ha anunciat que les seves oficines postalsaquest dijous 20 de juliolque estiguin esperant a la cua per a dipositar el seu vot:, ha assegurat Correus.de persones han demanat poder votar per correu i a Catalunya hi ha hagutAvui, en cas que aquests ciutadans a lesencara no hagin entregat el seu vot, podran continuar a la cua i votar quan els toqui:, ha assegurat la companyia postal.Obriran un total deen tot l'estat. Habitualment l'horari de tancament de moltes d'elles és a les 20 hores, però avuien aquesta hora. No obstant això, Correus ha volgut demanar als ciutadans que vagina entregar el seu vot.

