Els Mossos creen una nova unitat d'intel·ligència per controlar els agressors sexuals

Posar el focus a l'agressor i protegir la víctima. Aquest és l'objectiu de laque el cos dehaper lluitar contra les agressions sexuals. "Presentem una nova estratègia focalitzada en intensificar la pressió i la fermesa contra l'agressor", ha anunciat el conseller d'Interior,La Unitat Central d'Agressions Sexualscreada el 2020, passa a ser la nova Unitat d’Intel·ligència de Violències Sexuals. Sota el lemael conseller i la portaveu de Mossos d'Esquadra,, han anunciat en roda de premsa aquest mateix dijous quines seran les funcions de la novaque lluitarà contra les violències sexuals i passarà a estar focalitzada en el seguiment als agressors.Elés que la nova unitat hotot: "Per primera vegada es centralitzarà tota la informació dels agressors que tinguin una ordre judicial o fiscal", ha detallat lade Mossos. A més, la unitat passarà de tenir, que s'incorporaran després de l'estiu: "que hi treballaran", ha anunciat el conseller.Millorar eldels perfils d'agressors sexuals. Per complir l'objectiu, la nova estratègia estarà dividida enque s'especialitzaran amb tipologies delictives diferents: "No és el mateix investigar un assetjament sexual digital o una persona pederasta", ha comparat la portaveu. Per això, aposten perque, a priori, garantirà un major control amb les dues unitats diferents. El que faran serà captar i recopilar dades dels casos de violències sexuals.Les funcions de la nova estratègia són principalment, laamb ordres europees o internacionals i ela les comisssaries de referència dels requeriments judicials sobre els. A més a més, hi haurà un control i seguiment de lesinternacionals de persones relacionades amb delictes sexuals.Segons les dades dels Mossos d’Esquadra, hi ha, la majoria, que estan en llibertat i tenen un perfil de reincidència. Exactament, hi ha 18 condemnats amb alt risc de reincidència sobre els quals Fiscalia ha ordenat un seguiment a la policia catalana.La portaveu de Mossos ha explicat ja hi havia un control policial sempre que hi havia una ordre judicial, però ara hi haurà un nouamb la centralització de la nova unitat: "Permetrà generar intel·ligència sobre els, que alguns d'ells presenten situació de, tenir un control i fer un seguiment d'ells", ha detallat. Una de les altres funcions de la nova unitat és la voluntat de potenciar tot allò que tingui a veure amb laLa nova unitat manarà directrius i controlarà totes les accions policials que tinguin lloc arreu de Catalunya.ha anunciat que en un futur la nova estratègia "permetrà treballar amb eines que indicaran lala homogeneïtzació en el tipus de control i especialització i la interlocució amb els organismes nacionals i internacionals".Durant el primer semestre d'enguany hi ha hagut un total ded'agressions sexuals. Aquesta dada representa unque el mateix període de l'any passat. Cal destacar, que 935 de les víctimes que hi ha hagut aquests primers mesos són menors d'edat.El nou decret està aprovat des del mes de maig i a partir d'ara hi haurà un procés deamb potencial i coneixement del personal i, quan es tingui, entrarà en funcionament la nova unitat, ha detallat la portaveu de Mossos.

