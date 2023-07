Retards de més de 35 minuts a l'R13 i l'R14 pel robatori de cable de coure

Unque ha tingut lloc entre les estacions deestà provocant retards de més de mitja hora en els trens regionals que circulen a les línies l'R13 i l'R14.Adif i Renfe han indicat que els seus tècnics estan treballant per resoldre la incidència com més aviat millor. La incidència arriba l'endemà de l'aturada de treballadors de Renfe , que va provocar certs problemes a la xarxa ferroviària, especialment a les estacions de Barcelona com la de Sants.

