WhatsApp recupera la normalitat després de gairebé una hora de caiguda

aquest dimecres al vespre a escala mundial. Milers d'usuaris de Twitter han comentat els problemes que han tingut perdes de quarts d'onze de la nit. Aproximadament una hora després, el famós servei de missatgeria instantània, propietat de Meta,Durant una estona, l'aplicació no ha funcionat tret d'algunes notables excepcions, tal com ha confirmat la pàgina web especialitzada. De fet, algunes persones han apuntat que sí que han pogut fer servir la plataforma des de l'ordinador i, en canvi, no han pogut accedir des del telèfon mòbil.Downdetector també ha precisat que ha rebut problemes de connexió a les principals ciutats del país, com Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Bilbao o Palma, i també ha afectat altres parts del món.

​

