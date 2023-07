Com puc saber si tinc atelofòbia, la síndrome de la «Barbie»?

Els símptomes de l'atelofòbia

Rigidesa mental i conductual

Mínima o nul·la espontaneïtat

Alts nivells d'autoexigència

Autoobservació i autoavaluació crítica permanent

Baixa tolerància a la frustració

Irritabilitat

Apatia

Ansietat

Baixa autoestima

Esgarrifances

Marejos i atordiment

Sudoració excessiva

Palpitacions irregulars

Nàusees

Dificultat per respirar (dispnea)

Tremolors o sotrac

Malestar estomacal o indigestió (dispèpsia)

Una de les coses que la imminent estrena de la pel·lícula de la Barbie posarà sobre la taula és una obsessió malaltissa més aviat poc coneguda,. La pateix la mateixa protagonista del film, encarnada per l'actriu, acompanyada a la pantalla per l'intèrpret canadenc, que fa de Ken.En què consisteix, però, exactament aquesta particular fòbia? Les persones que la tenen són massa perfeccionistes i sentenamb les seves creences i accions per a la resta de la societat. Dos factors que porten a aquestsón l'autocrítica i la pressió social. La pel·lícula dirigida perpromet i molt, i no ho diem nosaltres. La cadena més important de cinemes dels Estats Units, AMC Theatres, ja ha informat que ha venutper veure Barbie.El film, de prop de dues hores, posa en primer pla l'atelofòbia, la malaltia que pot afectar moltes persones sense que ni tan sols en siguin conscients. En un món dominat pels filtres a les xarxes socials i per uns estrictes cànons de bellesa sobre les dones, cal tenir especial prudència amb obsessions d'aquesta mena, que generen una forta ansietat. Aquesta por la provoquen determinades situacions o objectes. Qui la pateix senti acostuma a evitar qualsevol situació en la qual creu que no tindrà èxit. D'aquí l'ansietat, la depressió i, de retruc, la baixa autoestima.La gent que la té demana molt d'aquells que té al voltant i això provoca que els sigui, sigui en l'àmbit social, laboral o de parella. Busquen la perfecció i són extremadament autocrítics.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola