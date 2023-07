El temps d'aquest dijous: la temperatura afluixa però encara colla

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor nocturna ⚠



➡ Dj. 02:00 a 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa



➡ Grau de perill màx.: 🟡 1/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/cUkdB3i4gL — Meteocat (@meteocat) July 19, 2023

Inestabilitat al Pirineu

Després d'uns dies amb una calor completament sufocant, que ens ha portat, aquest dijous serà la primera jornada que Catalunya viurà sense onada de calor. No obstant això, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (),a bona part del territori. De fet, començaran a fer-ho aquesta mateixa nit, amb unAixí i tot, fins i tot de nit els registres es relaxaran una mica i lespels experts i expertes baixen fins a vuit. Al Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià podran superar el llindar de calor nocturna intensa amb un grau de perill màxim d'u en una escala de sis. No obstant això, el Meteocat ha tornat a demanar precaució alertant que la temperatura pot ser extrema.A mesura que avancin les hores i arrenqui el dia, viurem un matí amb un ambient bàsicamenttret de l'extrem sud, on hi haurà presència d'intervals de núvols baixos. La temperatura mínima d'aquest dijous serà força similar a la de dimecres i la màxima també seguirà el mateix patró al sector central del litoral. A la resta, però, els registres seran lleugerament o moderadament més baixos. Malgrat tot, els i les especialistes han subratllat que la temperatura continuarà sent força elevada.De cara a la tarda i últimes hores del dia, també veurem créixerque augmentaran lleugerament la inestabilitat en forma d'alguns ruixats a la zona dels ports i del Pirineu occidental. A més a més, hi hauràLes quantitats que es poden acumular, però, seran, en general, poc abundants.

