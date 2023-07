DjMaRiiO i un comentarista català, veus del nou FIFA

🎙️ Nos complace dar la bienvenida al Club a nuestros dos nuevos comentaristas de #EASPORTSFC, @Miguel_An_Roman y @DjMaRiiO 🤝

Con su talento y pasión, aportarán una nueva dimensión a nuestras transmisiones en #FC24 pic.twitter.com/6Imec1YrZJ — EA SPORTS FC ESP (@easportsfces) July 19, 2023

Més enllà de canviar-se de nom, el videojoc de futbol més important del món també ha optat per modificar una de les seves majors insígnies: els seus comentaristes a l'Estat. Després de 25 anys, en la nova entrega del FC l'streamer, periodista de DAZN i comentarista de LaLiga -enguany ja LaLiga EA Sports-passarà a ser el narrador principal i estarà acompanyat del youtuber. Tots dos substituiran els emblemàtics professionals de la COPE Manolo Lama, Paco González i més recentment Antonio Ruiz."Les vostres veus sempre seran sinònim de futbol i diversió per a nosaltres. Ens assegurarem de continuar el vostre llegat de la millor manera possible", ha escrit el compte oficial del videojoc a Twitter. Amb aquesta decisió, l'equip voli apropar-se al públic jove. "Amb el talent i passió de Román i DjMaRiiO, aportaran una nova dimensió a les nostres transmissions", han argumentat tot donant-los la benvinguda al club.Aquest dimarts ja es va filtrar -i desmentir per part del youtuber- la notícia, però finalment s'ha acabat fent realitat. De fet, el primer a donar-la ha estat DjMaRiiO al seu canal, i ho ha fet amb un vídeo de gairebé 20 minuts on dona tota mena de detalls. L'EA Sports FC 24 es posarài estarà disponible per a la PlayStation, l'Xbox, PC i Nintendo Switch.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola