Cues de 12 quilòmetres a l'AP-7 per l'accident d'un camió de transport de cotxes

🔴🚧 Un #accident a l'AP-7 a Fogars de la Selva talla dos carrils en sentit nord i provoca cua de 13 km des de Sant Celoni



ℹ Possibles alternatives: la C-35 o la C-32 #SCT pic.twitter.com/sDuRFJVPpl — Trànsit (@transit) July 19, 2023

L'registra cues de fins a 12 quilòmetres entreper l'accident d'un camió que transportava automòbils. El camió ha rebentat la roda davantera esquerra, ha fet una diagonal cap a l'esquerra de la carretera i finalment ha quedat mig bolcat. A més ha perdut part de la càrrega que duia i ha vessat gasoil, cosa que ha motivat la intervenció delsEl conductor ha resultat ferit lleu. Per tot plegat ha calgut tallar dos carrils en sentit nord en aquest tram de la via, fet que ha derivat en les cues quilomètriques que han començat cap a dos quarts de sis de la tarda. El Servei Català de Trànsit (SCT) recomana, com a vies alternatives les carreteres. Poc després d'un quart de set s'ha aconseguit redreçar el camió bolcat i s'estava pendent de la retirada d'aquest vehicle i dels que transportava.

​

