De Bad Gyal a Quevedo: per què a Espanya els grans artistes no es mullen en les eleccions?

Una aposta arriscada

Villano Antillano: "A votar en contra de Feijóo"



Villano Antillano visitó @ehuniverso y es una maravilla escucharla. pic.twitter.com/zW2BZzKd5A — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) July 3, 2023

Pd: ye puesto cuatro fotos contadas por poner algo. Evidentemente este tipo de olas creo que siempre las empiezan artistas mas pequeños. Porque las consecuencias y la repercusión como siempre asustan. — P A N T H E R (@pantherXshadee) July 5, 2023

Fuck vox — R O S A L Í A (@rosalia) November 11, 2019

La societat se separa entre aquells que no tenen cap mena de complex en expressar públicament la seva ideologia i aquells que prefereixen deixar per a la intimitat les seves preferències polítiques. Aquesta és unaen la població en general que es fa encara més evident entre els. A l'Estat, tot i que són molts els que es mullen per un bloc o un altre, com és el cas dels centenars que han signat manifestos els últims dies en contra dels retrocessos promulgats per PP i Vox , és difícil veure com les grans estrelles del moment, com, es mullen per un partit o un altre o, simplement, aprofiten el seu gran i poderós altaveu mediàtic per demanar als seus seguidors que votin.De fet, històricament, fins i tot determinats periodistes s'han mullat per un candidat i, així i tot, han conservat la seva relativa imparcialitat a l'hora d'informar., però és ben real. Simplement, és una qüestió de cultura electoral. En els últims comicis als Estats Units, el 2020,optava a la reelecció davant de. I les figures més destacades del territori -i del món- es van bolcar en demanar la mobilització popular davant d'unes eleccions que, com ara a l'Estat, plantejaven unaevident: continuar amb la senda involucionista i extremista del republicà o optar pel discurs progressista del candidat demòcrata., entre una generosa multitud de rostres coneguts, es van exposar a l'opinió política, mediàtica i social sense por a ser jutjats. Durant mesos es van trencar les banyes per aconseguir una alta participació en els comicis. Literalment, feien campanya. I si fem la llista demullar-se és una aposta arriscada. Aquestes grans estrelles poden perdre múscul financer. S'exposen al fet que els seguidors a les xarxes socials els vagin de caiguda i això, de retruc,en vendre menys marxandatge, entrades per a les seves pel·lícules o àlbums.A més a més,. Un dels motius pels qualsho han fet últimament amb tanta passió, tal com elles mateixes han destacat en diverses ocasions , és perquè senten que els seus drets estan en joc. Trump, en el seu moment, va deixar clar el respecte que sentia per les dones amb el seu Agafa-les pel cony i avui els ultres de Santiago Abascal fan el mateix negant la violència masclista o posant en joc l'avortament. "És trist com molts es queden callats perquè no volen incomodar cap altre sector per no perdre diners. A mi la meva experiència de vida no m'ho permet fer", assegurava fa poc, una artista trans porto-riquenya molt involucrada socialment que, en una entrevista a Spanish Revolution, ha manifestat la seva animadversió respecte al líder del PP,Ara, aquest debat sobre la diferència cultural a l'hora d'abordar les eleccions aquí i allà ha tornat a sorgir a les xarxes socials, on se sent eli diguin a quins moviments donen suport. "Hauríem de saber realment com pensa cadascú i no ho sabem.", comenta @pantherXshadee, un jove a Twitter que ha encetat un fil parlant del tema. Ell mateix demana "responsabilitat" a molts d'aquests famosos, que omplen palaus plens de persones d'origen, gènere, sexe i orientació sexual diversa que amb l'auge de l'extrema dreta, veuen com tornen a convertir-se en una població marginada."És molt fàcil no involucrar-te en la política quan no t'afecta. És ben fàcil fer-ho quan ets una dona o un home blanc, cis i heterosexual que no ha patit", afegia Villano Antillano, que també considerava que. Potser, a Espanya, on fa només 44 anys que es pot votar, aquesta onada de conscienciació electoral no ha fet més que començar. I com passa en aquests casos, sempre la inicien els artistes més petits, com és el cas de Natalia Lacuzna i el crit de "Voteu, cony" en un dels seus últims xous o, que en les municipals directament va demanar el suport per a Tot Terrassa.Les veus del comunicador, del cantautoro dels cineastes Pedro Almodóvar, Carlos Bardem o-que, enguany, ha ampliat el seu compromís amb l'esquerra fins al punt d'afegir-se a Sumar- encara continuen sent minoria. A les noves generacions d'artistes que fan el boom els costa posicionar-se. El 2019, la ja cantant catalana per excel·lència,, es va limitar a diren un tuit després que es donessin a conèixer els resultats de les últimes espanyoles. El que troben a faltar i reivindiquen multitud de persones ara és un posicionament més clar des del principi. La campanya dels Estats Units.I tot i que no s'ha mullat prou a parer d'una part dels seus seguidors,en una entrevista a Eldiario.es, sí que ha admès quin partit és a les seves antípodes ideològiques abans d'aquest 23-J . El madrileny, ras i curt, ha dit que no veu bé que l'extrema dreta sigui qui dicti el que ha de cantar . La seva veu, tot i que és minoritària en l'elit dels artistes a l'Estat, marca el camí,per a certs sectors de la societat que exigeixen que els seus referents no siguin hologrames davant de moments transcendentals.

