Madrid cancel·la el Reggaeton Beach Festival a tres dies del seu inici

Nou fracàs del. L'Ajuntament deha cancel·lat la celebració de l'esdeveniment de música urbana a només tres dies del seu inici que, igual que a Barcelona, s'havia de produir aquest cap de setmana. El consistori de la capital de l'Estat ha informat que no es donen les condicions ni deni d'per garantir el desenvolupament correcte del festival.Segons explica el mateix ajuntament, l'organització hauria presentat aquest dimecres un pla de mobilitat "incomplet" i que compta amb un informe desfavorable dels. A tot això caldria afegir que el festival no comptaria amb el permís per superar elspermesos a l'ordenança municipal. Elha estat un dels punts polèmics del festival, també aD'altra banda, l'esdeveniment musical que aquest any se celebra a la platja delde Barcelona el 22 i el 23 de juliol i que tradicionalment sempre ha estat prop de la costa es traslladarà el 2024 fins al Circuit de Catalunya . Així ho han anunciat el director del Circuit, Josep Lluís Santamaría , i el CEO del festival,, que han detallat que se celebrarà el 20 i 21 de juliol de 2024.L'RBF és un dels esdeveniments de música urbana més importants d'Europa, creat tot just fa sis anys per una empresa de. Va ser en aquest municipi on es va celebrar la primera edició i en el seu cinquè aniversari ja se celebren festivals també a, entre altres.

