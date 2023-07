Tot el que has de saber abans d'anar a votar aquest diumenge

Quins documents cal portar per anar a votar?

La diferència entre un vot en blanc i un de nul

El caos de les meses electorals en ple estiu

Com es fa el recompte del vot per correu?

No és el mateix votar al Congrés i al Senat

Quants diputats i senadors es voten a Catalunya?

La barrera del 3%

Els compromisos dels partits sobre el català

Els ciutadans de l'estan convocats aquest diumenge a les urnes per triar els 350 diputats del-que seran qui determinaran el pròxim president del govern espanyol- i els membres que conformen el-a excepció dels senadors de designació autonòmica-. Però abans d'acudir a votar, cal tenir en compte alguns fonaments bàsics. Quants diputats es trien a? Quina diferència hi ha entre un vot en blanc i un de nul? Com es fa el recompte del vot per correu? Aquests i altres dubtes els repassem a continuació.Milers de catalans s'aproparan als col·legis electorals per emetre el seu vot aquest diumenge, en concret de les 9 a les 20 hores. Però compte: és important que no hagis de fer mitja volta perquè t'has deixat la documentació necessària per poder emetre el teu vot. La papereta i el sobre podràs agafar-los alsi te'l deixes a casa, però sense els documents pertinents, hauràs de tornar a casa amb el vot a la mà.La principal diferència entre uni un de, és que el primer és vàlid i suma en el recompte d'unes eleccions, mentre que el segon és invàlid i s'exclou de la participació en els comicis. Es considera vot en blanc quan el sobre no conté cap papereta, o bé quan s'ha votat per una candidatura que ha estat legalment retirada. Per contra, serà un vot nul qualsevol sobre que estigui alterat, o bé que contingui una papereta sense marcar, o a la inversa, que es dipositi una papereta sense sobre.Com que les eleccions van ser convocades per sorpresa, molts ciutadans tenien reservades les seves vacances i no han pogut anar a les meses electorals. És una excusa acceptada per lasempre que els viatges s'haguessin reservat abans de la convocatòria. En tot cas, això ha obligat a repetir sorteigs i ha deixat un dubte. Què passa si, a l'hora d'obrir els col·legis electorals, falten membres per omplir les meses?El dia de les eleccions elsporten el vot al col·legi i la mesa electoral que correspon i el president de la mesa signa la recepció dels sobres. Quan acaba de votar l'última persona presencial, es comprova que els sobres rebuts corresponen a les persones que han fet la sol·licitud dei que són al cens i, un cop fet aquest pas, es dipositen els sobres amb tancats amb la papereta dins l'urna corresponent. Tot aquest tràmit es fa davant dels membres de la mesa i els interventors de tots els partits, per tant, si hi hagués alguna irregularitat es podria denunciar. Els últims a votar són els membres de la mesa, i el recompte de vot presencial i per correu es fa conjuntament.Les eleccions espanyoles són les úniques en què hi ha dues, dues paperetes i dos sobres. Si bé no és obligatori fer-ho, cal tenir en compte que aquest 23-J podràs votar els representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Pel que fa a la primera cambra, hauràs d'introduir unaamb ladel partit al qual vols votar, si no votes en blanc. Al Senat, però, l'elecció és individual: cal marcar la casella de cada candidat -un mínim d'un i un màxim de tres- i fins i tot no cal que representin el mateix partit.El repartiment de diputats al Congrés dels Diputats es fa segons la població que hi ha a cada província. A partir d'aquest càlcul, aquest 23-J es reparteixen un total de 48 diputats a Catalunya: 32 a, sis ai a, i quatre a. Pel que fa al Senat, com que es tracta de la cambra de representació territorial, cada província tria a les eleccions quatre representants. Per tant, Catalunya tindrà 16 representants sortint dels comicis -als quals cal sumar-li els senadors de-.Si bé hi ha partits que la nit del 23-J estaran pendents de si són primera o segona força, o simplement han tret el resultat que esperaven, altres hauran de treure la calculadora per veure si han aconseguit representació al Congrés. Es tracta de la, el percentatge de vot necessari per fer-se, com a mínim, amb un diputat. Aquest percentatge cal treure'l en almenys una sola demarcació, i no serveix en el vot total. Així doncs, un partit que a Catalunya sumi més d'un 3% es quedarà fora de la cambra si en almenys una demarcació no ha superat aquest percentatge.Un dels aspectes de debat en aquestes eleccions espanyoles a Catalunya és el de la. Va marcar bona partdel debat entre els candidats catalans i davant l'auge deali lesés un tema d'estricta preocupació per qui vol defensar i promocionar el català. Per això, i com que per als electors també és molt important,ha analitzat els programes electorals per al 23-J en matèria lingüística.

