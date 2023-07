Interior crea un protocol per formar els treballadors de seguretat privada davant situacions d'odi i discriminació

Formacions a l’ISPC

Continguts del protocol

Elha impulsat un protocol per formar elsque treballen al sector de la seguretat privada davant situacions en què es produeixin delictes o faltes administratives vinculades a l'odi i la discriminació. El document s'ha elaborat amb eli una quinzena d'entitats socials, entre les quals SOS Racisme o l'Observatori Contra l'Homofòbia. Vol esdevenir una eina clau perquè aquests empleats puguin detectar, prevenir i actuar envers aquests episodis i contempla un ampli ventall de casuístiques com la raça, el gènere, les malalties mentals o el sensellarisme.L'impartirà uns cursos gratuïts adreçats a formadors del sector que després traslladaran els continguts a la resta de professionals. El nou protocol s’ha dissenyat amb la voluntat que el sector adquireixi més eines per poder fer front a aquesta mena de situacions que en els darrers anys s’han incrementat notablement. El conseller d'Interior,, ha explicat que durant l'any 2022 van registrar-se 624 denúncies relacionades amb delictes d’odi i discriminació, el que representa un 26% més que l’any 2021, quan se’n van comptabilitzar 496.Elena ha assegurat que l’objectiu és “identificar i donar instruments als professionals per detectar els elements i circumstàncies en què es donin delictes o faltes administratives vinculades a l’odi i discriminació”. Alhora, ha indicat que incorpora coneixements sobre la forma en què cal recollir la informació sobre un determinat fet i el procediment per complimentar el full de serveis, una eina vital per facilitar la tipificació del fet i l’enjudiciament dels casos.En aquest sentit, la directora general d’Administració de Seguretat,, ha detallat que el document dona directrius per identificar els agressors i posar la víctima en el centre. "S'ha de minimitzar el risc i afavorir que se sentin protegides", ha comentat.Adolz ha recordat que “el personal de seguretat privada està a la primera línia i sempre actua en espais on hi ha grans acumulacions de persones". Per aquest motiu, el document està pensat perquè pugui ser útil en totes les esferes en què la seguretat privada hi és present com ara els entorns d’oci, transports públics o centres comercials, entre d'altres.La directora general d’Administració de Seguretat ha remarcat que el protocol no està adreçat només als 16.000 vigilants que treballen a Catalunya, sinó que també pot ser útil per a empreses que consumeixen aquest serveis. “Per exemple els organitzadors d’un festival podran decidir si volen que el personal de seguretat privada que hi treballa tingui aquesta formació”, ha aclarit.Així mateix, ha destacat el caràcter transversal de la proposta que s’ha fet d'acord amb el sector, però alhora ha incorporat la visió de la conselleria d'Igualtat i Feminismes i la d'una quinzena d'entitats socials que tracten a diari amb els col·lectius més vulnerables. En són un exemple SOS Racisme o l'Observatori Contra l'Homofòbia.Paral·lelament, ha indicat que el document no s'ha centrat en un sol tipus de discriminació, sinó que contempla un ampli ventall de possibilitats que van des de les discriminacions per raons de gènere, religió, orientació sexual o ètnia, fins d’altres vinculades amb malalties mentals o situacions de sensellarisme. “Totes les condicions que fan que el tracte pugui ser diferent cap una persona que entra dins la normativitat de la centralitat de la societat són els que hem volgut tenir en compte per tenir eines i que el vigilant sàpiga com adreçar-se i per tant pugui oferir-los una millor atenció”, ha assegurat Adolz.Elena ha explicat que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya serà l’encarregat de formar els futurs professors amb uns cursos gratuïts que duraran cinc hores. Posteriorment aquests docents traslladaran els continguts a la resta de professionals del sector mitjançant sessions més amplies que es faran en acadèmies privades. La durada i la modalitat d’aquestes dependrà de cada centre, tal com estableix la legislació actual. Amb tot, després d’un temps prudencial es farà una avaluació per analitzar-ne el funcionament i en cas que sigui necessari s’establiran noves directrius. Tot plegat en el marc del Consell de la Seguretat Privada.El protocol consta d'un manual de formació bàsica amb explicacions dels principals conceptes lligats a l'àmbit de la discriminació i a les diferents formes i motius que existeixen. Fa referència a la importància de concretar indicadors que puguin ajudar a detectar aquesta mena d'accions. Entre aquests hi hauria per exemple la presència de simbologia relacionada amb discursos d'odi com tatuatges, bijuteria, joies, etc. Aquests són aspectes que cal deixar anotats al full de servei.Per altra banda, el document també indica quins passos cal seguir davant aquests episodis. Entre d'altres parla de desescalar la tensió i impedir noves agressions, custodiar els objectes probatoris o escoltar el relat de les persones implicades i els testimonis.

