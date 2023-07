Quins compromisos sobre el català fa cada partit a les eleccions espanyoles?

Complir la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries. Demanar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Garantir la capacitació lingüística dels treballadors públics. Modificar la llei orgànica del poder judicial per assegurar la tria lingüística dels ciutadans. Incloure el català a totes les publicacions estatals. Fer efectiva la reciprocitat dels mitjans de comunicació en català a tot el domini lingüístic. Complir la llei general de comunicació audiovisual. Fer una revisió lingüística de les normatives de l'Estat. Defensar l'escola en català. Permetre que les llengües oficials diferents de la castellana es puguin fer servir al Congrés dels Diputats.

La taula dels compromisos dels partits sobre el català a les eleccions del 23-J Foto: Plataforma per la Llengua

Un dels aspectes de debat en aquestes eleccions espanyoles aés el de la llengua. Va marcar bona part del debat d'aquest dimarts a TV3 i Catalunya Ràdio i davant l'auge deali lesés un tema d'estricta preocupació per qui vol defensar i promocionar el català.Per això, i com que per als electors també és molt important, ha analitzat els programes electorals per al 23-J en matèria lingüística. En concret, l'entitat ha plantejat deu punts que considera claus pel que fa a polítiques lingüístiques:Amb tot això, i per indicar-ho de la manera més intuïtiva possible, l'entitat també ha atorgat als partits un punt de colorsi inclouen aquest compromís en el seu programa, un punt de colorsi no en fan menció, i un punt de colorsi són accions o polítiques que les candidatures volen revertir o directament rebutgen.Considerant tots aquests factors, Plataforma per la Llengua considera quesón els únics partit que inclouen els deu punts claus sobre el català al seu programa electoral del 23-J. Per darrere queden la, que només no es posicionen sobre un dels compromisos que ha establert l'entitat, mentre que elno marca un posicionament en dos.Pel que fa als partits estatals, només la formació depresenta programes propis, a més de Catalunya, al País Valencià -amb- i a les Illes Balears -amb- i per aquest motiu es detecta algun posicionament sobre la llengua.i PP simplement no emeten cap pronunciament sobre els deu aspectes marcats per Plataforma per la Llengua, mentre que Vox és qui s'oposa de manera frontal al seguit de mesures que marca l'entitat.

