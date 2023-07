Trens, cremalleres i funiculars per escapar-se aquest estiu a parcs naturals

Cremallera de Montserrat, el transport més directe cap al monestir

Funicular de Sant Joan, les millors vistes de Montserrat

Funicular de la Sant Cova, la llegenda de la Mare de Déu de Montserrat

Cremallera de Núria, un tren històric en una vall sense cotxes

Tren del ciment, patrimoni industrial i modernisme a l'Alt Berguedà

per accedir fins a la porta d'alguns delsmés importants del país. Aquest és el denominador comú de l'oferta de Turistren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) , una proposta ideal per aquests mesos d'. Uns trens turístics que combinen l'experiència del viatge amb la descoberta de patrimoni ferroviari, cultural i natural.El cremallera i els funiculars desón la manera més ràpida i sostenible d'arribar a la muntanya més màgica. L'històric, per la seva banda, permet accedir a un dels paratges (sense cotxes) més bonics del país. El, a l'Alt Berguedà, recupera l'època on indústria i modernisme van florir a l'Alt Berguedà. Finalment, elpermet descobrir els espectaculars paisatges esquitxats d'embassaments, congostos i cingles que separen les terres de Ponent i el Prepirineu.Elés la via més directa per accedir al monestir. Comença a l'estació de FGC de Monistrol de Montserrat i, després d'un recorregut de 5 quilòmetres i un desnivell de 600 metres, arriba al recinte delamb un viatge de 15 minuts. Un desplaçament que, en si, ja és tota una experiència visual perquè els amplis finestrals del tren cremallera ofereixen unes vistes espectaculars del massís, espai protegit com a. Ubicada a l’antiga estació de Monistrol-Vila, explica la història de l’antic cremallera a través de textos, fotografies, cartells i un sistema de vídeo interactiu.. S’exposen més de 1.300 obres, que abracen un període cronològic molt ampli: inclou una de les col·leccions més importants del món de pintura modernista, així com exposicions itinerants i permanents.Des del monestir de Montserrat, elés una activitat obligada. Amb un pendent del 65% i un recorregut de 503 metres, ofereix lesi també de la zona de l'Anoia, des del pla de les Taràntules.. L'estació superior del funicular és el punt de partida de moltes rutes –la més clàssica fins al cim de Sant Jeroni- i també un punt ideal per acostar-se a vies d'escalada de diversos nivells en un dels escenaris mítics d'aquest esport a Catalunya.. Situat al mirador de Sant Joan –a l'estació superior del funicular-, és un espai on conèixer les característiques geològiques del massís i la biodiversitat que acull.També des de la zona del santuari surt el. Té un recorregut més curt –262 metres- i supera en poca estona un desnivell de 118 metres. Uneix el monestir amb el camí cap a la cova on, segons la llegenda, es va trobar la imatge de la(a partir del 15 d’agost). Situat a la primera planta de l’estació inferior del funicular, permet entendre la llegenda de la Mare de Déu de Montserrat i els seus orígens. També inclou un viatge virtual a l’entorn natural i paisatgístic del Camí de la Cova, un recorregut amb els misteris del Rosari Monumental.Elés l'únic transport que permet accedir fins a Vall de Núria –l'alternativa és fer-ho caminant des de Queralbs o Fontalba-. Converteix la zona –una de les grans portes d'entrada al parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser- com un espai sense cotxes i un referent de turisme sostenible.El cremallera, amb quatre estacions entre Ribes i Queralbs, és unamb més de 90 anys d'història i és experiència visual ascendint per espectaculars paratges pirinencs. De fet, arriba a superar 1.000 metres de desnivell en només 12,5 km i 40 minuts.A més, hi ha una opció prèmium. La proposta “Un viatge a una vall única” proposa pujar fins al santuari amb elsprovinents de la línia Matterhorn GotthardBahn. Els viatgers, acompanyats d’un guia i amb el servei d’audioguia, podran conèixer tots els detalls de la vall i aturar-se al baixador de Fontalba, amb un mirador espectacular sobre les gorges de Núria, el Camí Vell i les imponents Roques de Totlomón.. Viatge inclòs en el bitllet del cremallera fins a l'Alberg del Pic de l'Àliga, punt ideal per gaudir de les vistes de tota la Vall de Ribes i iniciar excursions cap a cims assequibles com els pics de l'Àliga o de la Pala.. Un petit itinerari per a tots els públics recorrent els quatre ponts històrics de l'entorn del santuari de Núria.. Un espai pensat per a la diversió dels petits i les famílies, on es poden fer activitats com karts de muntanya, tubbing, llits elàstics, rocòdrom, tirolina, entre altres.al llac de Vall de Núria, un dels indrets emblemàtics de l'estació de muntanya.com Material mòbil i 90 anys d’història del Cremallera de Núria ubicada a l’estació de Ribes Vila; Memòries de Neu sobre la història de l'esquí i el centre d'interpretació, ambdós a l'estació de Núria.Elés una joia ferroviària que recupera part de l'que havia unit Guardiola de Berguedà amb la fàbrica de ciment Asland, al municipi de Castellar de n'Hug. L'actual trenet turístic transcorre pels últims 3,5 quilòmetres d'aquest traçat, amb inici als afores de la Pobla de Lillet.En un trajecte de 20 minuts per uns boscos de l'de gran valor ambiental el Tren del Ciment té quatre parades. Cadascuna d'elles mereix una aturada, ja que permet descobrir elements de patrimoni romànic, modernista i industrial, entre altres. A més, deixa els visitants a tocar del parc natural del Cadí-Moixeró.. Aquest singular edifici modernista permet als visitants endinsar-se en el món de la fabricació del ciment pòrtland. Per als més petits, proposa l’activitat “Els tresors dels clinquerons”, un joc de descoberta guiat pels follets de la fàbrica.. Dissenyats per l’arquitecte modernista Antoni Gaudí, en agraïment a la família Artigas per l’allotjament que li van donar mentre treballava a la construcció del Xalet Catllaràs. Els jardins compten amb representacions arquitectòniques inspirades en la vegetació, l’aigua i les pedres.de la Vall del Llobregat, a l'estació La Pobla de Lillet. Parada obligatòria per als amants del món del ferrocarril., situat a uns dos quilòmetres del poble. És un dels monestirs més importants del Berguedà, d'estil romànic i declarat bé cultural d’interès nacional (BCIN).