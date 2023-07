🔴 @NunezFeijoo explica por qué ha suspendido hoy la campaña: "Cuando salí de los estudios de Espejo Público, al levantarme de la silla, tuve un tirón y lo pasé francamente mal" #EleccionesARV ▶ https://t.co/szZzQ8oMTK pic.twitter.com/olyYXmEgiU — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) July 19, 2023

La cancel·lació de l'agenda d'havia obert totes les especulacions sobre la participació en el debat de, que se celebra aquest dimecres sense la presència del candidat del. La realitat, però, és que a hores d'ara líder gallec es manté fora del programa i ell mateix ha aclarit el motiu darrere de l'anul·lació dels actes previstos."Quan vaig sortir del plató d'Espejo Público, en aixecar-me de la cadira, em va donar una estirada -tirón-", ha assegurat Feijóo en una entrevista a Al Rojo Vivo de la Sexta, que creu que tres setmanes sense fer esport li han passat factura. "M'estic intentant recuperar d'una, just ara vinc d'un", ha explicat el líder del PP, que manté que acabarà la campanya "amb dolor o sense".Així doncs, s'esvaeixen els dubtes sobre la participació de Feijóo al debat en el qual de moment hi haurà El PP va justificar l'absència del seu candidat a la presidència del govern espanyol perquè al debat no hi havia, el. "Porten cinc anys redactant les lleis que avala el PSOE i fixant les posicions que defensa el govern", denunciaven els populars.

