Un policia fora de servei salva la vida d'un nadó que s'ofegava al metro de Barcelona

de només un mes de vida que s'estava ennuegant a l'estació d'del metro de Barcelona. Segons ha informat el cos policial, els fets van succeir aquest dimarts entre les vuit i les nou del vespre. En entrar al servei de metro, l'agent fora de servei es va trobar una situació de perill:Ràpidament, l'agent el va traslladar fora de l'estació i va observar que la pell se li estava posant blava.El policia va reaccionar de manera ràpida i va realitzar al nenEl vigilant de seguretat, que va ajudar els pares de la criatura a mantenir la calma, vdemanar assistència sanitària de manera urgent.La maniobra de Heimlich va fer servei i després de diversos minuts,. Segons explica el cos policial, el mateix agent va ajudar-lo a treure-ho amb els dits. Ràpidament, el nen va reaccionar i va començar a plorar, recuperant l. L'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques va arribar i va atendre el nen.Després de veure que ja podia respirar,Allà el menor va ser ingressat per mantenir-lo durant uns dies en observació i realitzar-li proves mèdiques perquè no hi hagués cap altra complicació.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola