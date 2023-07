Endesa defensa el compromís amb l'autoconsum

El Govern podria multar amb entrel’empresa EDistribución Redes Digitales, del, per. Segons ha informat l’executiu, la direcció general d’Energia obrirà un expedient sancionador contra l’empresa distribuïdora per una infracció greu per promoure “pràctiques que impliquen la imposició injustificada de condicions, dificultats o endarreriments en la tramitació de contractes d’accés o de subministrament en les modalitats d’autoconsum”.El Govern considera que les denegacions i manca de tramitacions “no s’haurien d’haver produït si s’hagués aplicat correctament la normativa”, i han perjudicat als usuaris. L’expedient apunta que l’empresa d’Endesaque han demanat adherir-se a la modalitat d’autoconsum, i ha denegat una de cada tres peticions de modificació de contracte d’accés en subministraments amb autoconsum col·lectiu, en la majoria dels casos “adduint motius incorrectes”., per la seva banda, analitzarà “amb cautela i respecte” l’expedient sancionador. Fonts de la companyia han indicat aque per ara desconeixen el detall de l’expedient, però que hanper facilitar tota la informació sol·licitada i que ho seguiran fent. La companyia ha defensat el seu compromís per facilitar l’autoconsum i l’activació de les instal·lacions.També assenyalen que en data 30 de juny hi haja connectats a la xarxa de distribució d'Endesa a Catalunya. Representa el 60% del que està connectat a tota la xarxa d'Endesa al conjunt de l'Estat.

