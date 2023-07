Investiguen una dona que s'ha fet passar per metgessa durant set mesos a l'Hospital de Berga

Investiguen una dona que va treballar duranta Urgències de l'sense ser metgessa. Elha obert una investigació interna, després que el centre hagii hagila dona alsperL'acusada va començar el contracte el mes de. Durant set mesos, tal com explica Regió 7, van tenir lloc diferents accions que van fer dubtar sobre la professionalitat de la dona. És en aquests casos quan es va sospitar que potser els estava, fent-se passar per metgessa quan no ho era.Seguidament, va arribar una alerta a la direcció de l'hospital sobre el cas i llavors van actuar. La investigació oberta haurà de determinar com la dona va aconseguir entrar a treballar fent-se passar per metgessa i quins són elsque s'ha comès.

