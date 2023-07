El llarg rearmament de la dreta: la victòria d'Aznar contra González

Al tercer intent



Cap a la conquesta

Lapresenta algunes paradoxes interessants. Malgrat que va ser pilotada inicialment per un sector procedent del franquisme i que va tenir pocs elements de ruptura, a lali va costar molts anys de fer-se amb el poder. Laaviat va esclatar en mil disputes internes i el PSOE, que va fer una oposició implacable a Adolfo Suárez, va obtenir una espectacular majoria absoluta de 202 escons el 1982.(1982-1996), la majoria amb majoria absoluta i després amb acords amb altres forces, bàsicament la Minoria Catalana de. De la disgregació d'UCD a una(AP) massa lligada a l'herència franquista, així com l'aparició del petit CDS suarista, de vida efímera, sorgiria un procés de reconstrucció de l'espai conservador que desembocaria en lael 1990. Però no seria fins al 1996 que un líder jove forjat en els rengles fraguistes,, arribaria a la Moncloa. D'això va la cinquena entrega de les batalles històriques.Aznar va fer les primeres armes polítiques com a president de Castella i Lleó, des d'on va passar a succeir Fraga com a líder del PP el 1989. La nova marca va poder aplegar gairebéde la dreta, des dels conservadors fraguistes als més centristes democristians i liberals provinents d'UCD. Aznar va patentar la definició de "centre reformista" per qualificar el PP. Amb els anys es demostraria que el jove líder -que va votar en contra de la Constitució i va coquetejar amb el falangisme- estava bastant més a la dreta del que aparentava.Aznar va perdre davant Felipe González el 1989 i el 1993. En aquest darrer cas la derrota va ser especialment dolorosa. El líder del PSOE estava moltpel cúmul d'escàndols i corrupcions -com la guerra bruta contra ETA i el cas GAL, l'afer Roldán, Filesa i altres- que va acabar demolint la seva majoria. Un Aznar combatiu va guanyar el primer debat amb González, a qui ja es veia perdedor. Però una millora en el segon debat va acabar salvant els socialistes. Seria finalment ell'elecció definitiva, i encara amb esforços. Espanya es mostrava sociològicament com de centreesquerra.(156 escons a 141).La primera legislatura va sorprendre propis i estranys. Aznar va demostrar molta ductilitat i fredor i va arribar a acords amb CiU i PNB. Amb Pujol va subscriure el pacte del Majestic, que va suposar un avenç en l'autogovern, amb traspassos endarrerits de competències, des del desplegament dels Mossos a l'àmbit de tràfic, alhora que es posava fi al servei militar obligatori.La primera legislatura va tenir moments durs, com el segrest i assassinat del regidor del PP Miguel Ángel Blanco (1997). Una figura que va entrar en el martirologi del PP i encara avui ha estat emprat amb objectius electoralistes. Però cal recordar que després d'aquest fet, l'executiu va obrir-se a "el Moviment d'Alliberament Nacional Basc. Es van acostar 135 presos d'ETA durant la primera legislatura aznariana -durant el segrest del funcionari de presons Ortega Lara-, des del govern espanyol s'admetia l'escenari d'un final dialogat al conflicte.tot canviaria. Aznar havia aconseguit desinflar la imatge d'un PP reaccionari i perillós per a les llibertats. Amb una participació del 68%, unli va atorgar la majoria absoluta al Congrés, amb 183 escons, superant en un 10% un PSOE liderat per Joaquín Almunia (125 diputats). Esquerra Unida, amb Paco Frutos, es va haver de conformar amb un 5% i 8 diputats. CiU en va sumar 15, però amb la majoria absoluta del PP es va convertir en un soci amb poca capacitat de pressió, mentre que, en canvi, Pujol necessitava el PP al Parlament, on no tenia majoria absoluta.Lava estar sobrecarregada d'ideologia i va mostrar el rostre d'una dreta espanyola que no havia perdut el nervi autoritari. Però el gir brusc a la dreta, l'enduriment de la repressió al País Basc, amb la il·legalització de Batasuna, la ruptura de relacions amb el PNB i, sobretot, les ínfules imperials d'Aznar en el pla internacional -la guerra de l'en va ser l'exemple més clar- prepararien el terreny per a la caiguda de l'aznarisme.

