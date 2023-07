Front comú entre el Govern i el món de la cultura per barrar el pas als atacs en contra del català

Fer de Catalunya un "refugi cultural", un dels objectius del grup

Eli elhan bastit una. Elhan acordat la creació d'ungrup de trebalque vetlli per la diversitat i lade la cultura catalana. Tot plegat forma part de laresposta per part de les institucions catalanes a lai als atacs en contra del català per part del, que s'han intensificat des del retorn dels populars als governs deli les, amb el suport de l'extrema dreta. "No són casos aïllats de censura, sinó que són amenaces que es poden convertir en sistemàtiques", ha manifestat la consellera de Cultura,en referència a casos com el de la retirada de revistes catalanes de la biblioteca de Borriana A banda de la seva constitució, el grup de treball també ha acordat un pla de treball perque reculli tots els valors compartits a favor de lai de. El codi es començarà a desenvolupar a partir de la pròxima reunió, prevista pel mes vinent de. A més de la conselleria de Cultura, el grup està impulsat per 15 dels principals equipaments culturals.L'estratègia s'ha pactat amb els principals actors del món de la cultura per fer de Catalunya un espai segur en contra de la censura. S'hi han compromès museus com el, el, el, elo el. Per Garriga, la creació del grup és una demostració que "la visibilitat i l'empoderament de tots els equipaments és important. Tots estem d'acord en fer de Catalunya un", També hi ha agents de la indústria musical com l', elo el. A banda, el grup l'han constituït equipaments com el, ele, lao el centre d'artsaixí com elLa reunió entre el Govern i les institucions culturals arriba després del. Unes van concentrar dilluns passat davant la biblioteca del municipi castellonenc contra la censura de l'Ajuntament de PP i Vox, que ha retirat les subscripcions a les revistes infantils Cavall Fort i Camacuc, el setmanari El Temps, la publicació musical Enderrock i la revista de filologia Llengua Nacional.A la manifestació, impulsada peri s'hi han adherit altres entitats en defensa de la cultura i la llengua catalanes al País Valencià. L'eslògan de la mobilització era "" i l'objectiu és ara evitar que l'actitud de PP i Vox al municipi es reprodueixi a altres pobles dels. Davant aquesta possibilitat, ja han advertit de noves mobilitzacions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola