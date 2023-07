La política lingüística del País Valencià dependrà del torero de Vox

Les polítiques lingüístiques delestaran en mans del torero de. El nou vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Cultura,, assumirà tot el que tingui relació amb matèria de llengua, promoció cultural i patrimoni, tal com ha anunciat el nou president Carlos Mazón . Per si això no fos suficient, el nou conseller d', del PP, s'ha posat com a primer objectiu modificar la llei del plurilingüisme que estableix l'obligatorietat del català a les aules. "No té sentit que als alumnes se'ls imposin assignatures en idiomes que no entenen", ha asseguratAixí doncs, queda demostrat que PP i Vox van de manera desacomplexada a la persecució del català al País Valencià. El gravíssim episodi de Borriana no és excepcional -se n'han viscut altres a València - i ja no queden dubtes que els populars entren de ple en el coqueteig amb el, l'radical que va castigar tants anys el País Valencià abans de la irrupció del govern progressista dels últims vuit anys presidit per Mazón ja havia avançat l'eliminació de l', la supressió de la figura delsque vetllen per incrementar l'ensenyament del català a les escoles, i que deixaria sense aplicació qualsevol política que incentivi la igualtat lingüística entre el valencià i el castellà. Pel que fa a l'educació, ja deia entreveure la seva política quan assegurava que "traurà lade les aules dels nostres fills".En el seu discurs d'investidura farcit d'anticatalansime, el nou president popular també va anunciar una nova llei de senyes d'identitat que, sense entrar en detalls, recorda a una norma aprovada pel mateix PP el 2015 i que va ser derogada pel, el govern deque va ocupar la Generalitat valenciana fins a les eleccions del 28-M. Així doncs, Mazón demostra sense complexos que vol recuperar les polítiques contra el català aplicades per altres presidents populars, com. I ho farà amb Vox com a braç executor.

