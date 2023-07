Bartomeu va desviar diners del Barça per a fins personals, segons els Mossos

Noves informacions sobre el cas. La investigació delsconclou queva desviar dins del Barça per fins personals, segons ha avançat el Què t'hi jugues de Ser Barcelona. En concret, la ràdio fa referència a un contracte de 152.000 euros amb l'empresa Amalgama a partir del 86% del qual l'expresident blaugrana hauria enviat diners a persones externes com periodistes o empresaris. Com ja es va revelar en anteriors informacions , un dels implicats en el cas seria el periodista Marçal Lorente, que en uns missatges intervinguts per la policia catalana reconeix que va treballar en la candidatura de Bartomeu com a responsables d'estratègia digital a canvi d'entrar a treballar al Barça."No oblidis que jo soc l’que més s’ha cremat defensant el projecte i la meva parcialitat i implicació ha estat tal que ara és molt difícil tornar a la posició de", hauria admès obertament Lorente a Bartomeu.Fa gairebé tres anys, el 17 de febrer del 2020, la mateixa Ser va publicar en exclusiva el cas. La notícia va causar un gran rebombori, si bé el club, encara presidit per Bartomeu, va intentar desmentir la seva relació amb l'empresa. Un any després, ell mateix era detingut pels Mossos. El cas consisteix en el fraccionament de factures i el sobrecost dels serveis demanats a I3 Ventures. Així, s'hauria trossejat el pagament d'un milió d'euros en factures de menys de 200.000 euros per no haver de ser aprovades per la junta de Bartomeu.

