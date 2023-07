El Govern subvencionarà amb 30.000 euros l'obertura de filials d'empreses catalanes a l'estranger

El Govern atorgarà subvencions dea totes aquelles empreses catalanes que decideixin obrir filials a l'estranger., l’agència per a la competitivitat de l’empresa delEl nou programa que es posa en marxa permetrà a la Generalitat subvencionarde la implantació de l'empresa en qüestió en un altre país.La iniciativa busca ampliara través de la creació de filials, sucursals, subsidiàries o oficines de representació. Entre les despeses que preveu aquest ajut, s’inclouen aquelles relacionades amb la contractació de personal, d’assessors externs o del lloguer de locals i espais.i que en el darrer any hagin arribat, com a mínim, al milió d’euros (en cas que la implantació a l’exterior sigui productiva) o al mig milió (si és comercial, logística o de serveis).Les empresesD’altra banda, també s’oferirà assessorament tècnic personalitzat perquè les empreses puguin resoldre dubtes i barreres a l’hora d’obrir-se a l’exterior. Aquesta orientació especialitzada preveu específicament el suport en la planificació financera perquè les empreses disposin dels recursos suficients per invertir en els seus projectes d’expansió internacional.El secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ,destaca que "l’objectiu d’aquest nou programa és contribuir a fer créixer la presència empresarial catalana al món i augmentar el nombre de filials a l’estranger, que actualment superen les, perquè en conseqüència, es puguin aprofitar molt millor les oportunitats que ofereixen els mercats internacionals".

