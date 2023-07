🔴 Amaia Montero ha sido operada en un hospital madrileño y posteriormente ingresada en la UCI



ha hagut de ser ingressada a l'd'un hospital dedesprés de passar per una operació. Així ho ha assegurat el programa Espejo Público d'Antena 3, que explica que la cantant ha estat intervinguda d'un problema en una mà i que ara ja es troba en planta després d'estar deu dies en cures intensives.Segons fonts de l'hospital citades pel programa, es desconeix la lesió de l'excantant de, però sí que poden confirmar que el postoperatori es va complicar després que no seguís les ordres dels metges. La família i el seu entorn prefereixen per ara no posicionar-se sobre aquestes informacions.

