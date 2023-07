Ariadna Oltra sua la cansalada, però el debat arrasa en audiència

“

Aizcorbe ha acusat ERC d'haver defensat privilegis per als seus líders amb els indults. Rufián li ha entregat, tant a ell com a Martín Blanco, exemplars de la revista "Camacuc", polèmica per la censura a Borrianahttps://t.co/8sxbi5eYvz#DebatTV3CatRàdio pic.twitter.com/1HW5jXin6f — 324.cat (@324cat) July 18, 2023

L'Ariadna Oltra està fent el que s'espera d'una moderadora. Conduir el debat de manera ordenada i en els blocs que els partits han pactat. No li posen fàcil i Botran s'ha equivocat en el moment i el to #DebatTV3CatRàdio — Neus Tomàs Gironi (@neustomas) July 18, 2023

Elpaper delsdeld’va contrarestar amb el bon fer deal debat a set a. És per això que aquest dimarts, totes les mirades estaven posades en el paper que fariaamb el debat a vuit amb els caps de llista per Barcelona que va conduirUn debat que a diferència del que es va fer per a les eleccions municipals del maig, només va comptar amb. Laura Rosel, que ha estat rellevada del matinal de Catalunya Ràdio , ja no va fer acte de presència i tot el pes va recaure en la periodista de TV3.La nit va començar amb els candidats jugant a respondre les preguntes que s’havien fet entre si. Tot i la bona intenció, la jugada va ferquan alguns d’ells van començar a fer el seuva repetir el gest que havia fet a TVE i va entregar les revistes censurades a Borriana als candidats de PP i Vox Això encara no és el debat!”, va recordar-li la presentadora.El moment de méses va viure al final del primer bloc, quan el candidat de la CUP,, vad’Oltra que li havia donat la paraula per parlar d’economia. “Jo vull parlar de llengua”, va dir-li l’anticapitalista, criticant que ell era qui havia parlat menys. “Això no ho pot fer!”, va recriminar-li la de TV3, mentre recordava a Botran que això era el que havien acordat els seus caps de campanya. Davant la insistència de l’anticapitalista,. Un fet forçai és que fins ara els moderadors es limitaven a recordar els temes i els candidats eren lliures de parlar del que ells creguessin oportú.Tot i això, lade la presentadora tampoca alguns dels candidats que va donar suport al de la CUP. “No té gaire sentit! No s’entén. El que ha parlat més ha estat el candidat del PP”, va deixar anar Rufián. Un moment quei on semblava que tot se n’anava de mare, fins que la candidata de Sumar va agafar la paraula i Oltra va respirar tranquil·la. Val a dir que durant el tram final, Meritxell Batet va repetir la jugada quan va canviar de tema per criticar al PP i la presentadora va haver d’intervenir: “A vostè tampoc li ho permetré”.Eldels candidats va ser un altre tema que va ferde valent a la, que els va haver de recordar en més d’una ocasió que no patissin. “Ho sabien des del principi. Al final del debat tots hauran parlat al voltant d’uns”. Lesvan ser els altres protagonistes de la nit. “M’estan fent la feina realment complicada avui. No penso permetre que hi hagi crits”.Tot i les crítiques que va rebre Oltra a les xarxes socials per conduir el debat amb massa mà de ferro, laacostumada a lidiar amb polítics des de fa anys, va saberdurant tota la nit. Dues hores i mitja de debat viu que va enganxar als espectadors com demostra elque va aconseguir.

