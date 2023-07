Junts interpel·la les bases d'ERC per bloquejar una investidura si no es negocia el referèndum

ha encetat una nova línia argumental en campanya: perquè hi hagi una investidura d'un president espanyol, cal que l'aspirant transfereixi les competències per tal que Catalunya pugui celebrar un referèndum. La va verbalitzar aquest dimarts i l'ha mantingut aquest dimecres en una roda de premsa organitzada per l'(ACN). Si la direcció d'ERC no l'atén, ha destacat, la farà extensiva a les bases i als votants dels republicans. Una estratègia pensada per aprofundir en el marc d'apujar el preu de la col·laboració de la investidura al Congrés dels Diputats, on ERC ha estat soci cabdal de"Toca que la política es vinculi a l'honestedat. El que dic m'ho crec molt", ha indicat Nogueras en l'arrencada de la roda de premsa, asseguda al costat d', director de l'ACN. Preguntada per com va anar el debat de TV3 i Catalunya Ràdio , ha assenyalat que manté la "mà estesa" cap a la cúpula d'ERC de col·laborar a Madrid, però ha puntualitzat que si la resposta és el silenci farà extensiu el missatge a les bases i als votants dels republicans. "Surti el que surti de les eleccions, o estem forts i anem desacomplexats, o estem fotuts. Si no hi ha resposta de la cúpula d'ERC, faig extensiva aquesta petició a lesdel partit", ha ressaltat.Segons la candidata, el que està demanant la ciutadania és la "unitat"., ha apuntat Nogueras, en referència a la resposta d'ERC al plantejament de només investir un president a l'Estat si es transfereixen les competències per fer un referèndum. Un dia més, ha insistit en la idea que cal evitar "anar ajupits" a Madrid, i també en el fet que hi haurà canvis a Catalunya en funció del resultat que surti de les urnes. L'aspiració de Junts és quedar per sobre d'ERC, un escenari que podria debilitar la presidència de, encara més després de perdre al voltant de 300.000 vots en les últimes eleccions municipals."El mateix xantatge que s'ha fet amb, s'ha fet a la taula de negociació. Volem ser prou forts perquè se'ns deixi de prendre el pèl", ha apuntat Nogueras, que ha condicionat l'escenari negociador a Madrid al resultat del 23-J i a l'actitud que tingui Sánchez. Preguntada sobre el fet que-en una entrevista al diari Ara- assenyalés aquest cap de setmana que el líder del PSOE no seria president amb els vots de Junts, la candidata ha indicat que la posició que defensa ella és compartida per tothom, i que també caldrà -si arriba el cas- plantejar més d'una o de dues propostes per negociar al Congrés. També ha descartat plantejar qualsevolper a l'expresident en el marc d'una hipotètica negociació d'investidura.Aquest matí, Nogueras ha compartit una trobada amb empresaris al costat de l'expresident Artur Mas , que ha reflexionat sobre la viabilitat de la independència i de la correcció del dèficit fiscal. "És tan difícil corregir el dèficit fiscal com arribar a la independència", ha indicat Mas. L'expresident ha participat per primera vegada en un acte de campanya de Junts en la ruta cap al 23-J, i se suma a la col·laboració que va protagonitzar ahir l'exalcalde

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola