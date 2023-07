CaixaForum Barcelona, epicentre aquest estiu de la fotografia experimental

Aposta per la fotografia

Fitxa tècnica de l'exposició Títol: Visions expandides. Fotografia i experimentació

Organització: exposició produïda per la Fundació ”la Caixa” i el Musée National d’Art Moderne - Centre de Création Industrielle (Mnam-Cci), Centre Pompidou

Comissariat: Julie Jones, conservadora de fotografia del Mnam-Cci, Centre Pompidou

Lloc: CaixaForum Barcelona. Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8

Quasi 100 artistes

L'exposició repassa l'experimentació en l'art de la fotografia. Foto: Fundació la Caixa

En unde temperatures rècord, laés un bon refugi climàtic. Una proposta molt interessant és l' exposició Visions expandides . Fotografia i experimentació que converteix CaixaForum Barcelona en l'epicentre de la. Oberta fins al, inclou 171 obres de 99 artistes i s'ha realitzat amb la col·laboració d'un referent internacional: el Centre Georges Pompidou de París.La programació de la xarxa CaixaForum ha prestat tradicionalment una especial atenció a laamb l’objectiu de mostrar la influència de les imatges en la sensibilitat contemporània. En aquest sentit, s'han organitzat exposicions dedicades a grans noms d'aquest art com Jacques-Henri Lartigue, Eugène Atget, Robert Doisneau, William Klein, Richard Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis, Philippe Halsman o Robert Capa, entre altres.En aquesta ocasió, las'ha tornat a aliar amb el, institució de referència en l’art modern i contemporani que posseeix un dels fons més importants de fotografia de tot Europa, per fer possible la mostra Visions expandides. Fotografia i experimentació.Oberta al públic fins al pròxim 20 d'agost, el projecte expositiu proposa un recorregut per l’. Visions expandides. Fotografia i experimentació ofereix una història de la fotografia experimental a través dels rics fons de les col·leccions del Musée National d’Art Moderne-Centre de Création Industrielle Centre Pompidou.“No hem buscat una lectura lineal i cronològica”, explica la, conservadora de fotografia del Centre Pompidou. En aquest sentit, s'ha optat per posar en, amb l’objectiu d’emfatitzar afinitats tècniques, formals i temàtiques, al llarg de sis seccions: “Llum”, “Moviment”, “Alteracions”, “La visió a prova”, “Recrear mons” i “Anatomies”.“La fotografia ha evolucionat molt gràcies a les experimentacions tècniques o químiques dels artistes”, explica Jones. De fet, al començament del segle XX, artistes d’avantguarda com els dadaistes i els surrealistes, com també els artistes moderns propers al constructivisme, van mostrar un interès especial pel mitjà fotogràfic, que aleshores es considerava l’eina contemporània per excel·lència.La fotografia no tan sols oferiaper explorar i expressar l’esperit dels temps moderns, sinó que, pel fet de no estar vinculada a una llarga tradició ni a les xarxes de difusió clàssiques, encarnava també la llibertat d’acció i pensament al servei d’innovacions formals i de crítiques socials o polítiques. D’aquesta manera, collages, fotomuntatges, fotogrames i punts de vista radicals van generar una nova gramàtica visual.A la segona meitat del segle, unaaquestes experimentacions visuals i diluiria totes les fronteres establertes entre les diferents disciplines artístiques -pintura, escultura i cinema, però també performance-. Aquestapersisteixen actualment gràcies a nombrosos artistes que qüestionen la naturalesa de les imatges i el seu rol en el món actual. Ara, fruit de la revolució impulsada per les tecnologies digitals, traslladen la fotografia experimental a horitzons creatius inèdits.La mostra reuneixde diferents èpoques i moments, com ara Man Ray, Lázsló Moholy-Nagy, Pierre Cordier, Liz Deschenes, Maurice Tabard, Roger Parry, Sara Cwynar, Paolo Gioli, Pol Bury, Ellen Carey, Jeff Guess, Vera Lutter, Bruce Conner, Alexandre Rodtchenko, James Welling, Raoul Ubac, Tacita Dean, Nalini Malani, William Klein, Raymond Hains, Olafur Eliasson, Harold Eugene Edgerton, Barbara Morgan, Heinz HajekHalke, Hergo, Nigel Henderson, Florence Henri, Constantin Brancusi, Paul Éluard, Suzanne Muzard, Lisa Oppenheim, André Breton, Barbara Kruger i Rudolf Steiner, entre molts d’altres.Com a novetat, l’exposició incorpora a CaixaForum Barcelona unade la dècada de 1930 procedent dels fons del, en representació dels autors del nostre país.