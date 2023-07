Boicotegen una lona gegant de Vox a Madrid: «Abascal té monstres a les seves files»

Un grup d'activistes autoanomenat "" ha boicotejat la lona gegant queva instal·lar al centre deon s'atacavaper la llei del "només sí és sí". Asseguren que l'objectiu de l'acció és "resignificar" la pancarta per denunciar "les" del partit d'ultradreta.En concret, allà on abans s'hi llegia "Sánchez ha posat centenars d'aquests monstres als carrers" ara s'hi veu "Abascal ha posat centenars d'aquests monstres a les seves files". Un d'aquests "monstres" és el cap de llista de Vox al Congrés per, condemnat per violència de gènere.[noticiadiari]2/258899[/noiticiadiari]Flores, que va ser candidat a la presidència de lavalenciana, i que actualment és el número 1 de les llistes al Congrés per València, va ser condemnat el 2002. L'Audiència de València li va imposar un any de presó per "habitual" contra la seva exdona i per 21 faltes deinjustes.Aquesta no és la primera lona gegant que Vox instal·la a Madrid i que rep l'acció dels activistes. A finals de juny, el col·lectiu Futur Vegetal va llançar pintura vermella contra la pancarta que els ultres havien posat al centre de la capital, on una mà amb la bandera d'Espanya llençava a les escombraries l', l'o el símbol LGTBIQ+, entre d'altres.

