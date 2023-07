Mas creu que «és tan difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència»

Nogueras i la negociació a Madrid

Montañola diu que Mas "vol fer política com la CUP"

ha irromput en la recta final de la campanya de les eleccions del. Ha estat en un esmorzar informatiu aquest dimecres amb la candidata de, i l'expresident de laha admès que "és tan difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència". Malgrat això, sí que ha enviat un avís als partits sobiranistes: estan "obligats" a negociar per intentar "arrossegar" el màxim de recursos per a. Un enfocament diferent al de Nogueras, que ha lamentat que "negociar amb Espanya és negociar un turbot, obrir la bossa i trobar-hi quatre sardines".Mas, que encara milita al, ha intervingut aquest dimecres en la campanya de les espanyoles després que defensés que el seu partit no s'hi havia de presentar. En un esmorzar amb petites i mitjanes empreses al, l'excap delha assegurat que el dèficit fiscal "és un tema que no té solució estructural dins d'". Dit això, però, ha defensat que els partits catalans han d'anar aa "negociar en cada moment el màxim de recursos" per a Catalunya. "No és un tema d'independència sí o no. Cada vegada que podem, hem d'arrossegar recursos. És una obligació dels partits catalanistes i sobiranistes", ha reblat.Malgrat participar en un acte de Junts, l'expresident de la Generalitat no ha demanat el vot explícit per Junts, sinó que ha defensat que el "" és "triar opcions que defensaran els interessos del país", "com sigui i davant qui sigui". També ha advertit que l'abstencionisme pot ser contraproduent: "Pots no anar-hi, però t'equivoques: no servirà per donar un, s'oblidaran tots els partits en 48 hores i donarà força a aquell que més et pot perjudicar".Nogueras també s'ha referit al paper que han de tenir els partits catalans a Madrid per "rascar cada cèntim i cada competència", com s'ha compromès a fer. Però la candidat de Junts altambé ha advertit que "negociar amb Espanya és comprar un turbot i, quan obres la bossa, hi ha quatre sardines". Nogueras ha lamentat que "el catalanisme tenia força a Madrid", però que ara "uns han decidit tirar sols i sols no han pogut". També ha rebatut, en referència a la, que volen "negociar", no "dialogar".El candidat del PDECat – Espai CiU,, ha acusat Mas de "voler fer política com la" després que hagi participat en l'acte de Junts. En una intervenció al Fòrum Europa, Montañola ha apuntat que la imatge de l'exdirigent de CiU amb Nogueras "no els afecta negativament". De fet, ha demanat "noves receptes" polítiques "i no aquelles que ja han governant massa anys". D'altra banda, el del PDECat ha apuntat que la cap de llista del PSC,, "menteix" sobre la proposta d'una reforma de finançament de les comunitats autònomes. "El PSOE ha estat governant aquests anys, on es el nou sistema de finançament de Catalunya?", ha preguntat.

