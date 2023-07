Se suïcida un futbolista argentí que va agredir un àrbitre després d'una targeta groga

Se suicidó Williams Alexander Tapón, el jugador de fútbol amateur que había agredido salvajemente a un árbitro en Sarandí. pic.twitter.com/Hs9udqAeM1 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) July 18, 2023

Un jugadorvabrutalment a un àrbitre el passat dissabte durant un partit amateur i, ahir dilluns, el mateix futbolista es vaa Buenos Aires. Les imatges de les accions violentes que van tenir lloc després que el col·legiat tragués una, es van fera les xarxes socials.Williams Alexander Tapón, jugador de futbol 5 i des'hauria llevat la vida amb motiu de l', segons denuncia la seva família., és el missatge que poc abans de suïcidar-se va enviar a la seva família, segons informa el diari Olé.El passat dissabte en un partit de futboll'àrbitreva mostrar una targeta groga a un jugador. Aquest el va insultar i va reaccionar de manera violenta; causa que explica la targeta vermella que el vadel partit. El jove que s'ha suïcidat erad'aquest jugador i es vadavant aquesta situació: va donaral col·legiat i quan aquest estava a terra li va donar unal clatell que el va deixar immòbil.L'àrbitre vapenalment el jugador per. Actualment, a les xarxes socials escada dia moltes gravacions. El vídeo de l'agressió a l'àrbitre va córrer per la xarxa i va despertar lesde milers d'usuaris. En aquests casos elses multipliquen i, amb el cas d'aquest jugador argentí, no va ser diferent.La família, que ha denunciat aquest tracte rebut per xarxes, ha assegurat també que l'àrbitre li va demanar al jugador, és a dir, uns 1.000 euros, a canvi dela denúncia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola