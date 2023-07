Martín Blanco carrega contra la «pulsió guerracivilista» de Vox

El candidat del PP per Barcelona,, ha qualificat deles afirmacions del líder de Vox,, anunciant un increment de les tensions polítiques a Catalunya, fins i tot superiors a les que es van poduir la tardor del 2017, en cas d'una Espanya. Ho ha dit en una compareixença a l'agència Efe l'endemà del debat de candidats a TV3. Martín Blanco ha consideratque PP i PSOE arribin a "grans consensos" i ha rebutjat "la proclivitat al guerracivilisme que tenen alguns partits polítics". Ha advocat per tornar a "una convivència normal" entre Catalunya i Espanya. El candidat ha enaltit l'esforç fet per totes les forces polítiques durant la Transició i ha defensata Espanya, com els que es van subscriure el 1977 entre les forces polítiques i socials. Ha escombrat cap a casa quan ha afirmat que una victòria d'Alberto Núñez Feijóo seria "un canvi sense ira".Sobre una aplicació dedefensada també per Vox -que considera que Mariano Rajoy va aplicar amb una versió "d'acudit", Martín Blanco ha afirmat que "hi ha gent que mostra ganes que la situació es compliqui". "Jo el que vull ésentre catalans". I ha advertit que intentar generar "una situació de més tensió política no és la millor manera d'iniciar una nova etapa política".Ha fet una valoració positiva delSobre l'episodi en quèli va lliurar una revista en català censurada a Borriana, Martín Blanco ha criticat les "astracanades" en política i ha entrat a sac contra la, que ha qualificat d'"per a la llengua catalana". "No és acceptable presentar el castellà com una llengua aliena a Catalunya", ha dit, per afirmar que el Govern ha de complir les sentències del TSJC i "no marginar el castellà com a llengua vehicular".Sobre la sentència del TSJC feta pública ahir en relació a tres centres educatius -on el tribunal apuntava a un sistema d'opció lingüística-, Martín Blanco ha tornat a reclamar a la Generalitat quei ha considerat "imprescindible que l'espanyol tingui presència a les aules, amb un 25% com a mínim", ha assenyalat. "Els parlants catalanoparlants també tenen dret a anar pel món amb un nivell de castellà culte i professional", ha dit Nacho Martín Blanco.En el debat de dimarts, la candidata socialista, Meritxell Batet, es va comprometre a afrontar unade Catalunya. Sobre aquest punt, el candidat del PP ha defensat una reforma de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, i ha posat en valor que el líder del PP ve d'un llarg mandat com a president de la Xunta i entén la necessitat de la reforma.En política de pactes, també s'ha pronunciat sobre un. En el debat d'ahir, Roger Montañola es va mostrar disposat a pactar amb PP i PSOE, "si passen per caixa". Martín Blanco ha considerat "improbable" un acord amb el PDECat assenyalant que les enquestes no semblen atorgar-li presència al Congrés, però sí que ha volgut afegir que el PDECat "no ha comès cap acte il·legal ni contrari a l'ordre constitucional".Sobre el debat que es farà avui entrei Santiago Abascal, ha defensat la decisió d'Alberto Núñez Feijóo de no participar-hi ja que no s'ha volgut incloure-hi els "aliats de Sánchez" com Bildu o Esquerra Republicana. Martín Blanco ha assegurat que pot ser un debat "agre i acarnissat, guerracivilista, de retorn de les dues Espanyes".Preguntat sobre la concessió de ladesprés de la censura a revistes en català a Borriana, s'ha limitat a dir que la política de concessió de premis del Govern els darrers anys "ha tingut llums i ombres" i ha assegurat que l'episodi de Borriana està "sobredimensionat". Ha recordat que durant el procés es van eliminar les subscripcions a diaris espanyols en molts municipis.

